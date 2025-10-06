Se conoce video de fatal accidente durante piques ilegales en Cartagena

En el siniestro vial murió el conductor de la motocicleta y dos personas que fueron arrolladas. Foto: Policía de Bolívar

Del grave accidente de tránsito que se registró el pasado 3 de octubre sobre la vía al Mar, en el sector de Las Ramblas, que dejó tres personas muertas, en medio de piques ilegales, se conoció un video del momento exacto en que se registró el fatal hecho.

En las imágenes se ve como la joven universitaria Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, de 24 años, camina por un costado de la vía sin percatarse que una motocicleta se acercaba. El vehículo la embiste, lo que provoca que ella, su acompañante y el conductor vuelen varios metros, ante la mirada de las personas que participaban en los piques ilegales.

En el lugar falleció Giraldo Rojas, mientras que Andrés Felipe De Hoyos Leguizamón, de 25 años y quien la acompañaba, alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde murió horas más tarde por la gravedad de las heridas. El conductor de la motocicleta Z800 de placas OJN-73D, Javier Alfonso López Julio, de 31 años, falleció un día después.

Las imágenes fueron compartidas por la Defensoría Nacional para la Seguridad Vial, que rechazó que conductores sigan realizando piques ilegales, que ponen en riesgo a personas como Giraldo Rojas, quien intentaba cruzar la calle en el momento del accidente. “Ponen en riesgo la vida de inocentes (...). La seguridad vial es un compromiso de todos”.

Sobre lo ocurrido, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña, indicó que continúan las investigaciones, así como explicó que los grupos de motociclistas suelen realizar este tipo de piques ilegales en diferentes sitios de la ciudad para evitar a las autoridades.

Este lunes se espera que la alcaldía defina nuevas medidas. Habitantes de la zona del accidente advirtieron que los piques son recurrentes en esta zona de la ciudad, mientras que José Ricaurte, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, señaló que “seguimos llamando a la comunidad a que no participe en ninguna de estas actividades, que no expongan sus vidas ni las de los demás”.