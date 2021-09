Toque de queda en Cartagena va hasta el 1 de octubre

Las restricciones como medida para contener la propagación del covid 19 irán, por el momento, hasta el 1 de octubre en Cartagena. Continúa el toque de queda nocturno, restricción del tránsito de ‘chivas’ y se mantiene el horario en las playas.

Las medidas que deben tener en cuenta los habitantes de Cartagena, y los visitantes son las siguientes: el toque de queda va desde las 2:00 a.m., hasta las 5:00 a.m., está restringido el tránsito de vehículos turísticos tipo chiva desde las 9:00 a.m., hasta la medianoche; el ingreso a las playas autorizadas está permitido desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Respecto a los eventos públicos o privados como conciertos, eventos masivos deportivos y discotecas deben continuar con el control del aforo, el cual corresponde al 50% de la capacidad del lugar. Como en el resto del país, se debe continuar con el uso permanente del tapabocas en espacios públicos y garantizar el distanciamiento social.

Según el último reporte que dio a conocer la alcaldía (2 de septiembre), en Cartagena hay 335 casos activos de covid 19, y se reportaron 61 casos nuevos. Aunque en el último boletín no se registraron personas fallecidas a causa del virus, en la capital de Bolívar han muerto 2.091 personas por el covid 19.

Por el lado de la vacunación se han aplicado más de 760.000 dosis en Cartagena, de las cuales cerca de 320.000 personas cuentan con el esquema de vacunación completo.