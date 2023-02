Turista estadounidense denuncia millonario robo y secuestro en Cartagena

Un turista estadounidense narró cómo lo secuestraron, torturaron y robaron en Cartagena. Foto: Youtube/Notic

Ha sido recurrente que turistas extranjeros en Colombia sean víctimas de robos, extorsiones y secuestros. Así lo demuestra el más reciente caso de robo y secuestro sufrido por un visitante estadounidense en Cartagena.

El ciudadano identificado como Jonathan Díaz, de nacionalidad estadounidense, llegó a pasar unos días de descanso en la capital de Bolívar. Desafortunadamente, para él su estadía vacacional se convirtió en una terrible experiencia al ser víctima de un caso de paseo millonario, el 28 de enero.

Según cuenta los hechos ocurrieron luego de que él llegara a un hotel donde se encontraría para almorzar con una mujer que conoció por una aplicación de citas. Al momento de ingresar fue abordado por varios desconocidos que lo forzaron a subir a un vehículo.

“Salí y conocí a esta mujer, me subí al auto que parecía ser un Sandero gris como ella me dijo que hiciera. Aproximadamente dos minutos después de entrar al auto, 4 o 5 hombres armados saltaron al auto, me apuntaron con armas y me gritaron diciéndome que les diera todo lo que tenía”, relata Díaz en un video que grabó relatando los hechos.

Desgarrador relato de turista extranjero que habría sido secuestrado por varias horas por una banda delincuencial que le desocupó sus cuentas. ⁦@PoliciaColombia⁩ aún no se pronuncia. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@FiscaliaCol⁩ pic.twitter.com/WsfmacmUp5 — John (@PilotodeCometas) January 31, 2023

“Comenzaron a estrangularme, a sentarse sobre mí, a sujetarme, y me secuestraron en el carro durante dos horas y media. Manejamos mientras me torturaban, me obligaban a darles contraseñas, hicieron transacciones a cuentas de Western Union, transacciones de Paypal, hicieron varias compras con mi tarjeta de crédito, en total fueron más de 10 mil dólares robados”, mencionó Díaz en el vídeo.

¿Qué dijeron las autoridades?

Jonathan Díaz fue encontrado por una persona a las afueras de la ciudad, quien de inmediato les avisó a las autoridades: “Este es un caso atípico que sucede aquí en la ciudad, donde estamos haciendo ya todas las verificaciones de las cámaras de seguridad del lugar para poder determinar el tipo de vehículo a través del cual es sacada esta persona del lugar de los hechos”, comentó el comandante de la Policía de Cartagena, el coronel Wilson Parada.

El turista manifestó que supo que ya hay varios casos parecidos al suyo. “Descubrimos que este no es el primer caso, ya ha habido múltiples casos donde pasa lo mismo y quiero advertir a todos los turistas que vengan a Cartagena”, comentó Díaz, quien asegura que un hecho similar se presentó el 27 de enero, un día antes de su secuestro express.