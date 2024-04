Turista italiano denuncio que fue robado y agredido en Cartagena

Mercuro asegura que dos sujetos le invitaron una cerveza en el Centro Histórico de Cartagena. Foto: Primicia

A través de redes sociales, un turista italiano que se identifica como Luigi Mercuro denunció que fue drogado y atracado en la ciudad amurallada. Sumado a esto, asegura que, luego del hecho, hubo negligencia en su atención médica, pues estuvo en varios centros asistenciales donde no fue atendido.

Lea: Revocan orden de arresto contra Federico Gutiérrez; juez declaró cumplido el fallo

El hombre comienza la narración indicando que estaba en el Centro Histórico de la ciudad cuando dos hombres le invitaron una cerveza en la que presume fue disuelta la droga. No recuerda mucho de lo que vino después, pero señala que estuvieron en un estanco en la zona turística de Bocagrande y ya luego solo sabe que perdió el conocimiento.

“Me robaron, me maltrataron y me dejaron en la calle. La Policía parece que me buscó, me llevaron a un hospital muy lejos de aquí, como a media hora, no sé por qué, y en ese hospital no me hicieron nada, no me dieron medicamentos”, dijo Mercuro.

Le puede interesar: Lo que se sabe del accidente de una avioneta en Tolima

Luego de eso se habría dirigido a otros centros asistenciales, con el apoyo del seguro médico que compró con el viaje, pero asegura que no fue atendido. Finalmente, llegó a la Clínica Cartagena del Mar, donde afirma que solo le pusieron antibiótico y le dieron de alta.

De acuerdo con el extranjero, que en las imágenes aparece con un ojo negro e inflamado, los sujetos se llevaron una cadena de oro, un reloj con gran valor sentimental y una cantidad de dinero en efectivo, por lo que el extranjero, que llevaba un par de días en Cartagena, pide justicia en su caso.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado frente a este caso.