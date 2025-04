Cese al fuego, fusión del Pacto Histórico, Champions y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Se agota el tiempo para que Petro prorrogue el cese al fuego con la disidencia de Calarcá

Una de las cuestiones claves de la reunión extraordinaria de este fin de semana entre la delegación de Gobierno y la de la disidencia de FARC, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente, fue la extensión del cese al fuego, cuya vigencia termina este martes a la medianoche. Ese alto al fuego es, hasta ahora, el más largo de la paz total del presidente Gustavo Petro y de la historia de las negociaciones de paz del país. Ambas delegaciones le pidieron el lunes al presidente Petro que extienda el cese por seis meses más “que se consideran necesarios para cumplir con los compromisos en cuanto a transformaciones territoriales y de economías ilegales”. La petición no solamente se hizo formalmente desde la mesa. Desde hace días varias personas cercanas a la mesa mueven el tema en la Casa de Nariño para que el presidente lo apruebe. Fuentes cercanas le contaron a este diario que, aunque la mesa ha mostrado varios avances, especialmente en materia de titulación de tierras, creación de Zonas de Reserva Campesina y proyectos productivos, las Fuerzas Militares han puesto resistencia. Algunos de los argumentos, dicen esas mismas fuentes, es que el cambio de Ministro de Defensa, Pedro Sánchez –el primer funcionario en más de tres décadas que llega a esa cartera inmediatamente después de dejar su carrera militar – ha traído como cambio una ofensiva militar más férrea. Petro tiene hasta este martes a la medianoche para decidir si amplía o no el cese al fuego.

🔴 Polo Democrático se fusionará con Pacto Histórico de Petro

El Polo Democrático Alternativo, uno de los principales partidos de izquierda de Colombia, aprobó la fusión con el Pacto Histórico en aras de que este se convierta en un partido único, tal y como lo solicitó el presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones de 2026.

“Con la decisión tomada, el Polo Democrático Alternativo avanzará junto a los demás procesos populares y comunitarios, movimientos y partidos de izquierdas, progresistas y alternativos en las tareas políticas de diálogo, concertación y planeación estratégica para construir el Pacto Histórico y fortalecer el escenario de unidad popular”, se lee en un comunicado con fecha de este lunes.

La decisión se tomó el pasado sábado durante el Congreso Extraordinario Nacional en el que “la militancia debatió la propuesta de autorizar la fusión o adhesión del partido al movimiento político Pacto Histórico. Esta fue aprobada mediante votación de los y las participantes con las mayorías exigidas por nuestros estatutos”.

El senador Iván Cepeda, del Polo, manifestó que “esta es una decisión trascendental que tiene una gran implicación para el futuro de las fuerzas que queremos una transformación progresista y social en Colombia. Esa decisión marca un impulso decidido, trascendental en este camino no solo electoral hacia 2026, sino para el futuro de las fuerzas que queremos la transformación social, y mantener y desarrollar el programa del actual gobierno”.

🔴 ¿Cómo va la economía para los empresarios?

Este martes, 15 de abril, el DANE publicará los resultados de sus cuatro encuestas económicas mensuales, con los datos correspondientes a febrero de 2025.

Se trata de los informes sobre comercio, industria manufacturera, servicios y producción real de la industria, que sirven como termómetro para conocer cómo les está yendo a los empresarios en ventas, empleo e inventarios. De paso, estos reportes pueden ser vistos como una antesala de lo que podría pasar con el PIB del primer trimestre y entender por dónde se está moviendo la actividad económica en el arranque de año.

🔴Mineducación investigará elección de rector en Universidad de Sucre

Este lunes 14 de abril se llevó a cabo la designación del nuevo rector de la Universidad de Sucre para el período 2025-2028. Johnny Alberto Avendaño Estrada fue elegido en medio de una serie de controversias que rodearon el proceso.

La principal, explicó el ministro de Educación, Daniel Rojas, a través de su cuenta de X (antes Twitter), fue que la elección se adelantó pese a la orden de la Subdirección de Inspección y Vigilancia de suspenderla.

Rojas anunció que se activarán los mecanismos contemplados en la Ley 1740 de 2014, con el fin de iniciar una investigación sancionatoria y aplicar las medidas correspondientes.

Desde que comenzó la carrera por la rectoría de la institución, que maneja un presupuesto de alrededor de $110 mil millones, han sido varias las denuncias que se han conocido en contra de Avendaño.

🔴 Trump presume resultados de su examen cognitivo: “Obtuve la calificación más alta”

El mismo día que sostuvo la reunión con su homólogo Nayib Bukele, el presidente estadounidense, Donald Trump, presumió los resultados de su examen médico delante de la prensa. El republicano aprovechó las cámaras y los micrófonos para asegurar que todo salió bien en su examen físico y que, a la par, se sometió a una revisión cognitiva en la que obtuvo “la calificación más alta”.

El mandatario aseguró que uno de los doctores le dijo que “nunca había visto a alguien” obtener un resultado así y que no recibió ningún tipo de presión para someterse a la prueba. “Cuando me dijeron que si quería tomar un examen cognitivo pregunté: ¿Biden se sometió a uno? La respuesta fue no. ¿Alguno lo tomó? ¿Qué hay de Obama? Me dijeron: ‘No, él tampoco’”. Trump agregó: “Déjenme ser el único en hacerlo. No es difícil para mí”. Sus declaraciones se conocieron un día después de que el médico de la Casa Blanca asegurara que el jefe del Ejecutivo tiene “excelente salud”, según reveló el primer chequeo al que se sometió desde su regreso al poder. “El presidente Trump muestra una excelente salud cognitiva y física, y está plenamente capacitado para desempeñar sus funciones”, se lee en una carta del doctor.

🔴 Champions League

Barcelona está a un paso de regresar al grupo de aspirantes a ganar la Champions League después de seis años de ausencia, y lo tiene todo a su favor este martes en el Signal Iduna Park para meterse en las semifinales tras el 4-0 firmado hace una semana en casa ante el Borussia Dortmund.

´Por otra parte, el París Saint-Germain de Luis Enrique y el Aston Villa de Unai Emery, dirimen este martes en el histórico Villa Park de Birmingham un puesto en las semifinales de la Liga de Campeones con el equipo francés como favorito tras su victoria por 3-1 de la ida.

Ambos duelos serán a las 2:00 p.m. por ESPN.