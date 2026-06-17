Colombia debuta en el Mundial de Fútbol, denuncias sobre la salud y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Colombia debuta en el Mundial de Fútbol

La selección de Colombia disputará este miércoles su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Uzbekistán. El encuentro se jugará en Ciudad de México y está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Sin embargo, el debut de la tricolor no será el único compromiso de la jornada. La acción comenzará con el duelo entre Portugal y República Democrática del Congo a las 12:00 p. m. (hora de Colombia), seguido por el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia a las 3:00 p. m. (hora de Colombia). Más tarde, Ghana se medirá contra Panamá a las 6:00 p. m. (hora de Colombia), antes del cierre del día con el esperado estreno de Colombia en el Grupo K.

🔴 Pantallas gigantes y horarios extendidos para ver el debut de la Selección Colombia en Bogotá

Los parques El Tunal (calle 48 C Sur # 22D -81, Tunjuelito), con aforo para 15.000 personas, y Fontanar del Río (diagonal 147 # 141 A - 42, Suba), para 5.000, se convertirán, a partir del miércoles 17 de junio, en las zonas especiales para hinchas donde podrán disfrutar al aire libre los partidos de la Selección Colombia. El partido de este miércoles será a las 9:00 p.m. y se recomienda llegar con antelación.

Tenga en cuenta que estas proyecciones son totalmente gratuitas, pero requieren de una boleta que el Distrito estará entregando en varios CADE de la ciudad. Para obtener las entradas, solo debe acercarse y pedirlas en la sede de su preferencia. Encuentre la lista en este artículo.

Adicional, con el debut de la Selección, varios centros comerciales de Bogotá extenderán los horarios de atención en sus zonas gastronómicas para que los aficionados puedan seguir los partidos.

🔴Hoy denuncian ante la Fiscalía un “entramado criminal” en el sistema de salud

Según reveló en la noche del martes, 16 de junio, Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), su equipo encontró una serie de hallazgos que, según él, muestran que ha habido “un entramado criminal al interior del sistema de salud, que tiene que ver con una de las EPS más importantes del país, que agrupa a 3,5 millones de colombianos”.

Las pruebas, señaló, las presentará a la Fiscalía General de la Nación este miércoles, aunque ya, previamente, se había reunido con ese organismo para ponerlo al tanto del proceso.

🔴 Todos a la expectativa de la Fed

Este miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) informará su decisión sobre las tasas de interés. Lo que anticipa el grueso del mercado es que no se esperan cambios.

Se espera que la tasa de referencia se mantenga en el rango de 3,50 % y 3,75 %. Según el más reciente reporte del barómetro de CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed mantenga la tasa es del 99,4 %.

Una parte importante de esto se debe a las presiones inflacionarias que ha ejercido sobre la economía estadounidense el conflicto en Oriente Medio, dado que el cierre en el estrecho de Ormuz ha implicado aumentos en el precio del petróleo, lo que ha encarecido el costo de la energía.

La expectativa es la normalización de la coyuntura en el mediano plazo, tras los acuerdos anunciados por Donald Trump, los cuales traerán como consecuencia la reapertura del estrecho.

🔴 CNE asegura que aumentó significativamente postulación de testigos electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que a dos días de cerrar las elecciones aumentó el porcentaje de postulaciones para testigos electorales tanto del Pacto Histórico como del movimiento Defensores de la Patria.

“El Consejo Nacional Electoral hace un llamado a las dos agrupaciones políticas en contienda para que continúen adelantando la postulación de sus testigos electorales a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales”, aseguraron.

Además, la entidad dio a conocer que “el Pacto Histórico pasó de 3.470 testigos postulados en la primera vuelta a 4.834 en la segunda, lo que representa un incremento del 39,3 %. Por su parte, Defensores de la Patria aumentó de 2.383 a 3.745 de estos actores, registrando un crecimiento del 57,2 %”.

Por su parte, en cuanto a los observadores nacionales e internacionales, sostuvieron que “el número de observadores electorales nacionales aumentó de 13.875 acreditados en la primera vuelta a 15.409 para la jornada del próximo 21 de junio, lo que representa un incremento del 11,1 %. Asimismo, la observación internacional pasó de 1.358 a 1.371 observadores acreditados, fortaleciendo el acompañamiento y seguimiento al proceso electoral colombiano”.

Por último, hicieron un llamado a las agrupaciones políticas “a redoblar esfuerzos en aquellas mesas de votación donde aún es necesario fortalecer la presencia de testigos electorales, con el fin de garantizar una cobertura amplia y efectiva durante la jornada democrática. Para facilitar este proceso y robustecer los mecanismos de vigilancia electoral, la corporación autorizó, mediante la Resolución de Sala Plena No. 2836 de 2026, la acreditación de hasta dos testigos electorales por cada mesa de votación y dos por cada comisión escrutadora, tanto en Colombia como en el exterior. De esta manera, las campañas cuentan con mayores herramientas para ejercer control y seguimiento en todas las etapas del proceso electoral”.

🔴 Eduardo Bolsonaro es condenado a cuatro años de cárcel por el Tribunal Supremo de Brasil

El exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado este martes a cuatro años y dos meses de cárcel por el Tribunal Supremo por coacciones a la justicia por sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones contra Brasil.

Además de la condena de cárcel, que se cumpliría en régimen semiabierto, la alta corte le impuso una multa de 100 salarios mínimos, lo que equivale a 162.100 reales (unos 31.700 dólares).

Los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo votaron de forma unánime por la condena de Eduardo Bolsonaro, quien vive desde el año pasado en Estados Unidos y no estuvo presente en la audiencia.

La condena implica de forma automática la inhabilitación política por ocho años de Bolsonaro, que perdió su acta de diputado el pasado diciembre por un exceso de faltas a las sesiones de la Cámara baja.

🔴 El Despertador pódcast

🎙️ Más allá de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: la salud mental en tiempos de campaña. Las campañas presidenciales no solo buscan ganar votos; también compiten por nuestra atención, nuestras emociones y, muchas veces, nuestros miedos. En este episodio de Pescao Envenenado hablaremos de un tema que rara vez aparece en los debates: la salud mental de los ciudadanos en tiempos de elecciones.