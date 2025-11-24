¿Quién es Wilmer Mejía? Funcionario de la DNI con presuntos nexos con disidencias de “Calarcá”

¿Quién es Wilmer Mejía? funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia con presuntos nexos con disidencias Foto: Archivo Particular

En el reciente entramado por posibles nexos entre funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, altas esferas militares y de inteligencia con miembros de la disidencia de alias “Calarcá Córdoba”, la Dirección Nacional Inteligencia (DNI) también se vio involucrada luego de que en audios, chat y documentos ese grupo armado mencionara a Wilmer Mejía, un alto funcionario de esa dirección. Su nombre se une al del general del Ejército, Juan Miguel Huertas, quien también habría tenido reuniones y conversaciones con ese grupo disidente.

La información revelada por Noticias Caracol señala que este funcionario de inteligencia, junto con Huertas, habría tenido encuentros con la disidencia conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y ambos habrían propuesto la creación de una empresa de seguridad como fachada para permitirle al grupo armado movilizarse en vehículos blindados y portar armas de manera legal.

En una de las comunicaciones, los hombres de Calarcá cuentan que oficiales del Ejército, supuestamente coordinados por Huertas y Mejía, entregaron códigos de frecuencias radiales a las disidencias. Con la información obtenida, ese grupo armado ilegal habría evitado controles del Ejército y garantizado su movilidad. Es más, en uno de los audios revelados por Noticias Caracol, Mejía recibía el alias de “El Chulo”, una referencia que los disidentes usan para referirse a uniformados del Ejército.

En otro documento, un disidente señala a Mejía como el encargado de recibir información de Venezuela sobre un miembro de ese grupo armado que habría muerto. “Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano”, señala la prueba.

En ese contexto, la Dirección Nacional de Inteligencia señaló que “no se dieron órdenes y tampoco existe trazabilidad alguna que indique que el funcionario haya participado en las reuniones que se le atribuyen en Venezuela, como han señalado algunas versiones públicas”. A la par, la entidad anunció que espera determinar las circunstancias en las que Mejía habría resultado vinculado. Para ello, el Director General de la DNI, Jorge Lemus, ordenó una investigación interna y externa.

“Desde el momento en que se conocieron estas informaciones, el Director General solicitó la realización de las investigaciones pertinentes. Por un lado, una investigación interna conducida por la Dirección de Contrainteligencia y, por otro lado, una averiguación independiente liderada por la Inspectora General de la DNI, quien es nombrada directamente por el presidente de la República. Estas actuaciones buscan confirmar o desvirtuar de manera objetiva las versiones divulgadas”, dice el comunicado.

El papel de Mejía en el gobierno Petro y la Universidad de Antioquia

Wilmar Mejía es licenciado en Educación Física, pero con la llegada del gobierno Petro se convirtió en una ficha clave en cuanto de inteligencia se trata. Según el informe de Caracol, Mejía sería “el verdadero poder” al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Lemus, director general de la DNI, explicó que Mejía llegó a esa entidad el 10 de mayo de 2024 como un agente de inteligencia, pero casi un año después fue designado como director de inteligencia. La DNI señaló que Mejía no había llegado al cargo cuando ocurrieron las reuniones y las comunicaciones entre la disidencia y el ahora funcionario.

Mejía no era cualquier funcionario en la DNI. Según el informe periodístico fue el responsable y mano derecha del presidente Petro en una purga de altos oficiales de la fuerza pública que no eran afines al gobierno actual. Además, a Mejía lo describen como el hombre encargado de definir traslados, ascensos o destituciones en las instituciones militares y de Policía.

Sin embargo, el nombre de Mejía ya sonaba en las esferas de poder, principalmente en Antioquia. En marzo de 2024, Mejía fue designado por el presidente Petro como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Ese no fue el primer puesto de Mejía en esa institución, pues en 2004 fue representante de los estudiantes en esa instancia. Dentro de su carrera también hubo una aparición en la Cámara de Representantes, pero se quemó en 2018 intentando llegar.

Mejía ha sido uno de los principales críticos a la gestión de Jhon Jairo Arboleda, rector de la Universidad, y de la crisis financiera que atraviesa la institución.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.