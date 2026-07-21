Cómo descargar el certificado de afiliación a la EPS desde ADRES: paso a paso y gratis

La consulta permite verificar la EPS, el régimen y el estado de afiliación con solo el número de documento. Foto: Pixabay

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Si necesita demostrar a qué EPS está afiliado o verificar que su información esté actualizada, puede hacerlo de manera gratuita a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

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La consulta permite conocer la EPS en la que se encuentra registrado, el régimen al que pertenece (contributivo o subsidiado) y el estado de su afiliación. Aunque muchas personas lo conocen como “certificado de afiliación”, en realidad se trata de un reporte informativo generado con la información de la Base de Datos única de Afiliados (BDUA).

Paso a paso para consultar su afiliación en ADRES:

Ingrese al portal oficial de ADRES. Seleccione el tipo de documento. Digite el número de documento sin puntos ni espacios. Complete el captcha de seguridad. Haga clic en Consultar.

El reporte incluye:

Nombre del afiliado.

EPS actual.

Régimen (contributivo o subsidiado).

Estado de la afiliación.

Municipio de registro.

Información del grupo familiar, cuando aplica.

Si necesita enviarlo por correo o imprimirlo, debe primero guardarlo como PDF y así se guardará en el dispositivo. Desde celulares también puede hacerlo utilizando la opción “imprimir” y luego “guardar como PDF”.

¿Qué hacer si aparece como inactivo?

Si el sistema muestra que su afiliación está inactiva, pero considera que la información no corresponde a su situación actual, deberá comunicarse directamente con su EPS para solicita la actualización del registro. Asimismo, si su EPS aparece incorrecta debe solicitar la corrección directamente con la entidad.

ADRES administra la información que reportan las EPS, por lo que no puede modificar directamente los datos de afiliación.

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¿Tiene costo?

No. La consulta de afiliación en ADRES es gratuita, no requiere registro previo ni usuario, y está disponible las 24 horas del día.

¿La consulta de ADRES reemplaza el certificado de la EPS?

No. El reporte de ADRES sirve para verificar la afiliación, pero si una entidad solicita un certificado oficial con firma o validación institucional, debe descargarlo desde el portal de su EPS.