¿Cuánto cuesta el duplicado de la cédula en 2026 y cómo pagarlo por internet?

Imagen de referencia. Tras realizar el pago, el ciudadano debe acudir a una registraduría para finalizar el proceso y reclamar el documento cuando esté listo. Foto: Elaboración Propia

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Perder la cédula de ciudadanía puede complicar trámites bancarios, laborales, de salud o de identificación. Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil permite solicitar el duplicado del documento mediante un proceso que puede iniciarse por internet y pagarse de forma electrónica o presencial.

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En 2026 el costo del trámite varía según el tipo de documento que solicite el ciudadano. Además, existen diferentes canales de pago y modalidades para realizar el proceso de manera ágil.

¿Cuánto cuesta el duplicado de la cédula en 2026?

De acuerdo con las tarifas vigentes de la Registraduría Nacional, estos son los valores para 2026:

Cédula amarilla con hologramas: COP 67.350.

Cédula digital (policarbonato): COP 76.100.

Estos valores aplican para los trámites de duplicado por pérdida, hurto, deterioro o cuando el documento ya no permite identificar correctamente al ciudadano.

¿Cómo solicitar el duplicado por internet?

El trámite puede iniciarse desde el portal de la Registraduría siguiendo estos pasos:

Ingrese al portal oficial de la Registraduría. Inicie sesión con su usuario o regístrese si aún no tiene una cuenta. Seleccione la opción de duplicado de cédula. Elija el tipo de documento que desea obtener. Seleccione la sede donde reclamará la cédula. Realice el pago por PSE o descargue el recibo para cancelarlo de manera presencial.

Una vez finalice el proceso, el sistema generará el comprobante correspondiente.

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¿Cómo se puede pagar el trámite?

La Registraduría tiene habilitados varios medios de pago. Los ciudadanos pueden cancelar el valor del duplicado mediante: PSE (Pagos Seguros en Línea); Banco de Bogotá; Banco Popular; SuperGIROS; Efecty; Matrix Giros; Bemovil; Punto de Pago; Practisistemas; Megared.

Si el pago se realiza por Banco Popular o Matrix Giros, la Registraduría recomienda esperar aproximadamente 24 horas antes de acudir a realizar el trámite, mientras se actualiza la información del recaudo.

¿Qué pasa después del pago?

Después de realizar el pago, el ciudadano deberá acercarse a una registraduría para completar el trámite. Durante la atención:

No es necesario llevar fotografía.

La imagen será tomada digitalmente en la sede.

Se solicitará un correo electrónico y un número de celular del titular.

El ciudadano deberá revisar cuidadosamente sus datos antes de firmar la solicitud.

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Posteriormente, la Registraduría enviará la contraseña digital al correo electrónico registrado y permitirá consultar el estado del trámite hasta la entrega del documento.

¿Cuándo aplica el duplicado?

El duplicado puede solicitarse cuando la cédula: se perdió; fue robada; está deteriorada; y/o se volvió ilegible.

Si lo que necesita es corregir nombres, apellidos, fecha de nacimiento u otra información del documento, el trámite correspondiente es una rectificación, no un duplicado.