Cuidar adultos mayores, la nueva alternativa para no prestar servicio militar

El Servicio Social para la Paz tendrá una duración de 12 meses y contará como experiencia laboral. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Uno de los debates más comunes con respecto a los jóvenes en Colombia tiene que ver con el llamado “servicio militar obligatorio”, una estrategia que busca garantizar el compromiso de la ciudadanía con el país. No obstante, en la práctica se ha prestado para discusiones en torno a la objeción de consciencia, el oportuno ingreso a la educación superior y los traumas psicológicos que dicha actividad puede generar en las personas que se ven obligadas a participar en acciones armadas en Colombia.

Y no es una discusión menor. Está claro que las personas de menores recursos económicos, que no tienen para pagar la libreta militar, son las que en su mayoría deben prestar el servicio militar, pues de esa manera consiguen la libreta, que es un documento solicitado a menudo a los jóvenes que intentan ingresar al mundo laboral. En otras palabras: si no presta el servicio, es más difícil resolver la situación militar y como consecuencia de ello es más complicado ingresar al mundo laboral.

No es un tema sencillo. El Gobierno de Gustavo Petro decidió atacarlo en su llamada “Ley de Paz Total”, incluyendo un artículo que tiene el Servicio Social para la Paz. Dicha iniciativa le brinda 11 alternativas concretas a las personas que no quieren prestar servicio militar. Desde promover la alfabetización digital, hasta trabajar con víctimas del conflicto, cuidar adultos mayores, proteger la naturaleza y el patrimonio cultural.

¿Quiénes podrán prestar el Servicio Social para la Paz?

Las personas que cumplan con los requisitos del servicio militar obligatorio, quienes tendrán derecho a que les certifiquen con un documento equivalente a la libreta militar y el trabajo que ejecuten se les reconocerá como experiencia para primer empleo.

¿Qué riesgos conllevan la creación del Servicio Social para la Paz?

El primero de ellos es que sea usado para proselitismo electoral, situación que queda prohibida en uno de los artículos de la ley que estipula al Servicio Social para la Paz. Sectores de la oposición advirtieron que las alternativas podrían poner en riesgo la seguridad de la nación. Sobre el particular, la misma ley dice que “El Gobierno Nacional reglamentará el Servicio Social para la Paz, su remuneración y las modalidades mediante las que puede prestarse”. También señala que “su implementación se realizará de manera gradual y progresiva”.

¿Cuáles son las alternativas para las personas que no quieren prestar el servicio militar?

1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.

2. Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.

4. Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.

5. Servicio social para la protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, hábitats marinos y costeros, ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país.

6. Servicio social para promover la paz étnico, cultural y territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas, y la cultura campesina.

7. Servicio social para la protección y cuidado de las personas en condición de discapacidad y personas mayores en condición de vulnerabilidad.

8. Servicio social para el trabajo en la reforma rural integral.

9. Servicio social para ser vigía del patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación.

10. Servicio social para el trabajo con personas damnificadas o afectadas por fenómenos o amenazas naturales.

11. Servicio social para promover la educación y las actividades relacionadas en materia de gestión del riesgo y cambio climático.

Las once opciones anteriormente mencionadas ya fueron aprobadas en la conciliación del Senado de la República y hasta el mediodía del jueves 3 de noviembre estaban esperando la aprobación de la Cámara de Representantes, en donde no se vislumbraba ningún problema en el texto de la Ley de Paz Total. Para que la Ley de Paz Total pueda pasar a la firma del Presidente de la República, es necesario que el Senado y la Cámara de Representantes la apruebe y que concilien entre sí aquellos artículos en los cuales se hayan aprobado textos diferentes.

En este caso, el Senado y la Cámara ya aprobaron el proyecto de ley y ya decidieron que en los artículos en donde había diferencia, van a acoger el texto tal y como fue aprobado por la Cámara de Representantes, según informaron los ponentes del proyecto. Esta decisión fue ratificada en la madrugada del jueves por el Senado. Es decir, decidió que el texto que quedaría vigente es el de la Cámara de Representantes.