Canina ‘Candy’ es la heroína en nueva incautación de estupefacientes en Cundinamarca

La canina detectó 57 kilos de marihuana ocultos en una bodega de envíos en Mosquera. Foto: Policía de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un operativo de registro y control en una bodega de envíos en Mosquera, Cundinamarca, las autoridades hallaron 57 kilogramos de marihuana que pretendían ser distribuidos bajo la modalidad de encomienda.

Lea más: Operativo de inmovilización de motocicletas en Teusaquillo terminó en disturbios

El hallazgo no hubiera sido posible sin el olfato de ‘Candy’, una canina experta en detección de narcóticos de 4 años, quien al oler los paquetes de encomienda, realizó una señal positiva de “sentado” al pasar frente a unas cajas de cartón aparentemente inofensivas.

Fue entonces que uniformados abrieron el paquete y encontraron que en un recipiente tipo tambor de cartón color café se ocultaba la sustancia vegetal. El cargamento tenía un valor comercial aproximado de COP 100 millones y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Esta no es la primera vez que Candy se destaca en el servicio. De acuerdo con la Policía de Cundinamarca, durante el 2025, su labor fue fundamental para capturar a 10 personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y permitió la incautación de 80 kilogramos de marihuana y 120 gramos de cocaína.

Le puede interesar: Los jóvenes hablan de frente con los candidatos: esto esperan del próximo Congreso

Con este nuevo resultado en Mosquera, la canina reafirma su posición como una de las especialistas más efectivas del departamento.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.