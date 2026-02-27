Publicidad

Canina ‘Candy’ es la heroína en nueva incautación de estupefacientes en Cundinamarca

A sus 4 años, este perro ha propinado importantes golpes al narcotráfico en el departamento.

Redacción Bogotá
27 de febrero de 2026 - 01:23 p. m.
La canina detectó 57 kilos de marihuana ocultos en una bodega de envíos en Mosquera.
Foto: Policía de Cundinamarca
En un operativo de registro y control en una bodega de envíos en Mosquera, Cundinamarca, las autoridades hallaron 57 kilogramos de marihuana que pretendían ser distribuidos bajo la modalidad de encomienda.

El hallazgo no hubiera sido posible sin el olfato de ‘Candy’, una canina experta en detección de narcóticos de 4 años, quien al oler los paquetes de encomienda, realizó una señal positiva de “sentado” al pasar frente a unas cajas de cartón aparentemente inofensivas.

Fue entonces que uniformados abrieron el paquete y encontraron que en un recipiente tipo tambor de cartón color café se ocultaba la sustancia vegetal. El cargamento tenía un valor comercial aproximado de COP 100 millones y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Esta no es la primera vez que Candy se destaca en el servicio. De acuerdo con la Policía de Cundinamarca, durante el 2025, su labor fue fundamental para capturar a 10 personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y permitió la incautación de 80 kilogramos de marihuana y 120 gramos de cocaína.

Con este nuevo resultado en Mosquera, la canina reafirma su posición como una de las especialistas más efectivas del departamento.

