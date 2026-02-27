Operativo de inmovilización de motocicletas en Teusaquillo terminó en disturbios

Hubo dos capturados Foto: Redes sociales

La Alcaldía local de Teusaquillo, en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte, intentó realizar un operativo en los alrededores de la Universidad ECCI, por mal parqueo de motocicletas.

De acuerdo con información de las autoridades, cuando estaban realizando la inmovilización de los vehículos, varios estudiantes impidieron el procedimiento, pero el inconformismo terminó en disturbios.

Videos de testigos evidencian cómo los patrulleros quedan en medio de los manifestantes, mientras otros se agreden verbalmente con estudiantes.

Desde la Policía de Tránsito y Transporte indicaron que, ante el caos, los patrulleros salieron del lugar para salvaguardar su integridad, sin que ninguna motocicleta haya sido inmovilizada.

Por su parte, de acuerdo con el teniente coronel Norberto Caro, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que dos uniformados resultaron lesionados y dos personas más fueron capturadas por presuntas lesiones personales y daño en bien ajeno, dejadas a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, en enero realizaron 1.251 operativos, que dejaron más de 10.000 comparendos y 847 inmovilizaciones por abandono o estacionamiento indebido.

En paralelo, desarrollaron 59 jornadas pedagógicas que permitieron interactuar con 4.531 conductores, de los cuales el 51 % corrigió su conducta.

