Publicidad

Home

Bogotá

Operativo de inmovilización de motocicletas en Teusaquillo terminó en disturbios

Varios estudiantes de la Universidad ECCI impidieron el procedimiento por mal parqueo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
27 de febrero de 2026 - 12:35 p. m.
Hubo dos capturados
Hubo dos capturados
Foto: Redes sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Alcaldía local de Teusaquillo, en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte, intentó realizar un operativo en los alrededores de la Universidad ECCI, por mal parqueo de motocicletas.

De acuerdo con información de las autoridades, cuando estaban realizando la inmovilización de los vehículos, varios estudiantes impidieron el procedimiento, pero el inconformismo terminó en disturbios.

Lea más: Galán es denunciado por caso de alcaldesa local de Kennedy: piden investigar legalidad

Videos de testigos evidencian cómo los patrulleros quedan en medio de los manifestantes, mientras otros se agreden verbalmente con estudiantes.

Desde la Policía de Tránsito y Transporte indicaron que, ante el caos, los patrulleros salieron del lugar para salvaguardar su integridad, sin que ninguna motocicleta haya sido inmovilizada.

Por su parte, de acuerdo con el teniente coronel Norberto Caro, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que dos uniformados resultaron lesionados y dos personas más fueron capturadas por presuntas lesiones personales y daño en bien ajeno, dejadas a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, en enero realizaron 1.251 operativos, que dejaron más de 10.000 comparendos y 847 inmovilizaciones por abandono o estacionamiento indebido.

Le puede interesar: Granizada colapsa vías principales y provoca hundimiento en la Autopista Sur

En paralelo, desarrollaron 59 jornadas pedagógicas que permitieron interactuar con 4.531 conductores, de los cuales el 51 % corrigió su conducta.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Movilidad en Bogotá

Movilidad

 

william pineros(75140)Hace 10 minutos
Vivo dos cuadras hacia el norte de este lugar llamado universidad ECCI, que le falta mucho para ser una universidad. Los estudiantes estacionan las motos a ambos lados de la calle, donde abundan bares y con venta libre de alcohol desde temprano. Se ha vuelto norma, que los jóvenes se tomen la vía e interrumpan el tráfico. No hay control en los casos mencionados. Las directivas tienen gran parte de responsabilidad por no tener un espacio propio o en arriendo para parquear las motos.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.