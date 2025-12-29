CAR instó activar planes de contingencia en Cundinamarca por riesgo de incendios forestales

Con la temporada seca incrementa la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. Foto: Andrés Torres

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Teniendo en cuenta los más recientes reportes climáticos del IDEAM y sus pronósticos de temporada seca para la entrada del 2026, el director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Alfred Ignacio Ballesteros hizo un llamado a las autoridades municipales de su jurisdicción, para que activen los planes de contingencia que garanticen una adecuada gestión del riesgo de desastres.

En comunicación enviada a cada uno de los mandatarios de los 98 municipios de Cundinamarca, 6 de Boyacá y la zona rural del Distrito Capital, Ballesteros recomendó que tanto los comités municipales de gestión del riesgo de desastres, como los cuerpos de socorro y las empresas públicas y privadas, permanezcan vigilantes ante las diferentes situaciones derivadas de la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas que se viene registrando en los últimos días.

Lea más: Bogotá frente al espejo ambiental: urgencias, sanciones y retos pendientes

Entre los efectos generados por el fenómeno que se avecina, se pueden señalar la disminución de lluvias, el aumento de las temperaturas, el incremento de la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales y la reducción de la oferta hídrica.

“Estamos prestos a asesorar y acompañar a las autoridades para hacer frente a las contingencias asociadas a la primera temporada seca de 2026, ofreciendo información oportuna para la toma de decisiones y poniendo a disposición nuestra capacidad y conocimiento técnico”, afirmó Ballesteros.

El funcionario agregó que, desde su ámbito de competencias, la CAR Cundinamarca acompaña a los mandatarios municipales en los consejos, juntas, comités y demás órganos de coordinación con el fin de generar las dinámicas preventivas necesarias para enfrentar esta nueva temporada seca.

Recomendaciones

La CAR entregó algunas recomendaciones para que alcaldes y sus cuerpos de atención de emergencias estén atentos y examinen a detalle su capacidad para enfrentar contingencias:

Ocurrencia de incendios forestales:

Controlar actividades humanas que puedan dar origen como fogatas, paseos, caminatas. Limitar el uso del fuego y las quemas durante la temporada seca. Disponer de mapas de amenaza actualizados para la toma de decisiones. Revisar las capacidades municipales para enfrentar esta temporada con el propósito de solicitar y obtener apoyo externo en caso de requerirlo. Fortalecer la capacidad instalada de sus equipos de bomberos y/o Defensa Civil Colombiana.

Tiempo seco y desabastecimiento de agua

Realizar campañas de información y difusión a la comunidad, sobre la importancia del uso eficiente y ahorro del agua. Revisar el potencial de sus acueductos para asegurar el agua a la población (Horas pico de consumo y actividades productivas) Promover el uso racional del recurso hídrico y, de ser necesario, realizar racionamientos de agua. Disponer de diversas estrategias de abastecimiento por fuentes alternas de captación, uso de aguas subterráneas, suministro de agua a través de carrotanques. Activación de planes de prevención de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua como por ejemplo el dengue. Realizar limpieza de sistemas de recolección de aguas lluvias, alcantarillados, cauces de caños y ríos.

Le puede interesar: Embalse El Hato: historia, naturaleza y misterio para cerrar el año lejos del ruido

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.