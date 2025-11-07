Comandante de Bomberos de Mesitas desapareció al intentar salvar una niña

Carlos Andrés Rozo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio, apoyaba una búsqueda en el municipio de Gutiérrez. Foto: Archivo Particular

A las 6:00 a.m. de este viernes 7 de noviembre se espera que se reanuden los trabajos de búsqueda de Carlos Andrés Rozo, el comandante de Bomberos del municipio de Mesitas de El Colegio, que desapareció este jueves luego de que fue arrastrado por una corriente en el río Blanco, mientras apoyaba la búsqueda de una niña de 11 años desaparecida.

Según indicó el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el hecho se registró sobre las 11:45 a.m., en el municipio de Gutiérrez, donde se realizaba un operativo de búsqueda de Shairin Tovar Quintero, quien desapareció en el mismo río desde el pasado 3 de noviembre

Rozo realizaba maniobras de rescate acuático en el momento en el que se registró la creciente que lo arrastró, por lo que inmediatamente sus compañeros, así como refuerzos de cuerpos de socorro de municipios como Ubaque, Fómeque, Guayabetal y El Colegio se han centrado en su búsqueda.

“Se mantienen labores de búsqueda de nuestra unidad con el apoyo de diferentes cuerpos de bomberos y organismo de primera respuesta de Cundinamarca y Meta. Desde la delegación de Cundinamarca adelantaremos todas las acciones necesarias para dar con el paradero de nuestro compañero desaparecido en el menor tiempo posible”, dijo Álvaro Farfán, delegado de los Bomberos de Cundinamarca.

Allegados resaltaron el liderazgo y trabajo de Rozo. “Durante años has estado siempre dispuesto a dar lo mejor de ti, sirviendo con entrega y corazón a nuestra comunidad y a todos los que te rodean. Has sido guía, compañero y apoyo para muchos, y puedo decir con orgullo que yo soy una de esas personas que ha sentido tu ayuda y tu preocupación sincera en los momentos difíciles”, indicó Robinson Gil.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, señaló que se continúa en la búsqueda de la niña, que completa 60 horas, así como en la zona se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), “encabezado por el alcalde municipal, con el apoyo del comandante del incidente, y liderado por el Cuerpo de Bomberos de Ubaque, quienes articulan las acciones de los grupos operativos que adelantan el proceso de búsqueda y rescate sobre el río Blanco, tanto del voluntario como de la menor”.