Con Regiotram de Occidente y Tren del Norte, Cundinamarca pone su futuro sobre rieles

Siete décadas han pasado desde que las locomotoras apagaron motores en el país, pero hoy la región está “ad portas” de revivirlas con dos obras claves: el Regiotram de Occidente y el Tren del Norte. Detrás de su consolidación no solo se dieron años de amplias discusiones sobre la importancia de reactivar este medio de transporte, sino la decisión de un gobierno departamental para sacar adelante estos proyectos, que pondrán la movilidad de sus habitantes sobre rieles.

El Espectador habló con quienes han impulsado estas obras que, en menos de una década, transportarán a más de 300.000 pasajeros diarios y marcarán la pauta sobre alternativas de transporte masivo y sostenible para el resto del país. “Estamos convencidos de que los trenes beneficiarán la vida en todas sus dimensiones: desplazamientos, acceso a educación, salud y finanzas. Esto permitirá ascender en la escala de ingresos”, comenta Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

Regiotram Occidente: del recuerdo a la realidad

Esta obra, que sobrevivió a una década de esperas, trámites administrativos y una pandemia, es considerada en la Gobernación como el proyecto que resucitó oficialmente el sistema ferroviario en el país. Ubicado en la frontera occidental del departamento, conectará los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con Bogotá en cuestión de minutos y, con ello, beneficiará al menos a 130.000 pasajeros que se desplazarán en sus vagones diariamente.

Y es que, en promedio, un desplazamiento entre esas regiones y la capital puede tardar hasta tres horas. El Regiotram de Occidente, comenta el gobernador Rey, reducirá esos tiempos en 60 % y generará un efecto dominó en el que, al existir una alternativa de transporte más rápida, descongestionará los corredores de acceso del occidente de Bogotá, atascados a diario por miles de vehículos.

El mandatario comenta que, aunque se destinaron COP 1,9 billones para su ejecución, habrá más beneficios que costos, pues cerca de 40 millones de personas se moverán en el sistema y, al agilizar tiempos de desplazamiento, mejorarán su calidad de vida. “Básicamente mejoraremos las interdependencias que históricamente han existido entre Cundinamarca y Bogotá, y dejaremos claro que es un modelo viable en otras regiones del departamento y del país”, asegura Rey.

Actualmente el proyecto reporta un avance del 45 %, y en Cundinamarca cuentan los días para que entre en operación. Según el cronograma de obra, este sistema con sus 16 trenes eléctricos, 17 estaciones y 77 km de trazado estará abierto al público para el segundo semestre de 2027. Se estima que, una vez llegue ese momento, sentará las bases de un sistema de transporte masivo y amigable con el medio ambiente, ya que las proyecciones indican que evitará la emisión de 167.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. El Regiotram de Occidente será, en palabras del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, una “apuesta de avanzada que solucionará problemas reales en Bogotá y Cundinamarca”.

Tren del Norte: solución que llega por el norte

Es la mayor apuesta económica en materia de movilidad que ha emprendido la Gobernación de Cundinamarca en su historia. Su propósito es sencillo: adaptar los rieles del tren turístico, que conectan el corazón de Bogotá con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, y convertir esta infraestructura en una apuesta de movilidad sostenible.

Actualmente, movilizarse en carro entre los municipios de la sabana al norte y Bogotá tarda en promedio 111 minutos. Son corredores que no dan abasto y por los que circulan cerca de 200.000 vehículos a diario. El Tren del Norte ofrecerá una opción rápida y sostenible a más de 187.000 personas que, al igual que los pobladores en el límite occidental, deben hacer a diario estos recorridos para ir a estudiar, trabajar o realizar alguna diligencia, afectando su calidad de vida.

La obra ya tiene el camino despejado. A finales de octubre se anunció que el proyecto recibió un espaldarazo financiero de COP 15,4 billones, lo que le da viabilidad económica. Los recursos, aportados desde las arcas del Ministerio de Transporte y la Gobernación, empiezan a pavimentar el camino para que este tren esté funcionando para finales de 2034.

El Conpes 4171, que declaró la importancia estratégica del Tren del Norte, dibuja una megaobra que contará con 17 estaciones y 30 trenes eléctricos, cuya operación podría llegar a impactar a más de un millón de bogotanos y cundinamarqueses. Además, tendrá dos patio-talleres y una longitud total de 48,9 km.

“Las veces que un ciudadano se moviliza indican las posibilidades que tiene de escalar social y económicamente. Estos proyectos mejoran la calidad de vida al reducir la cantidad de escalas que deben hacer y, por ende, sus posibilidades de desarrollo”, comenta Diego Jiménez, secretario de Movilidad de Cundinamarca.

El cronograma del proyecto indica que para 2026 todos los estudios técnicos de la obra ya estarán listos. La construcción, por su parte, tendrá luz verde a inicios de 2029 y, según comenta el gobernador Jorge Rey, miles de cundinamarqueses estarán movilizándose en el Tren del Norte para mediados de 2034.

Aunque faltan algunos años para que el sueño férreo del departamento se materialice en estaciones llenas de pasajeros esperando el siguiente tren para llegar a sus destinos, hay algo claro, según el gobernador: “Los vagones del tren pasarán del olvido a convertirse en una solución real para Cundinamarca”. “Estamos marcando un antes y un después en la movilidad sostenible del centro del país”, concluye.

