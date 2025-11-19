Cundinamarca supera el 50 % de avance en el Plan Departamental de Desarrollo

Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca. Foto: Mauricio Alvarado

Los compromisos que asumió Jorge Emilio Rey con Cundinamarca al ser electo por segunda vez gobernador se están cumpliendo a buen ritmo. El mandatario departamental, ad-portas de llegar a la mitad de su mandato, reportó un avance del 50 % en las metas de su Plan de Desarrollo (PD).

El PD, comenta Rey, es la hoja de ruta que todo gobernante debe proponer y ejecutar mientras esté en el cargo y el que estructuró incluye obras sociales, como la construcción de colegios, vías terciarias o financiación a apuestas comunitarias; megaobras como hospitales, carreteras o acueductos, hasta acciones puntuales que benefician a segmentos pequeños de la población, como programas para garantizar pensión a los adultos mayores o el bus que recorre el departamento garantizando salud menstrual para las mujeres en condición de vulnerabilidad.

“Cada programa y cada obra avanza con la convicción de responder a sus necesidades y de seguir construyendo un territorio próspero, seguro y en permanente transformación”, explicó Rey desde una de las tarimas del Cundinamarca Fest, otra de sus apuestas, en la que hubo ganancias por al menos COP 30.000 millones y se presentaron las cualidades del departamento a más de 140.000 asistentes.

Como todo gobierno o entidad pública, la Gobernación utilizó el festival para rendir cuentas a los ciudadanos. Este ejercicio, catalogado como un acto de transparencia con la opinión pública, usualmente revela algunos de los mayores avances que las administraciones alcanzan cada período.

En el caso de Cundinamarca, recalcan desde la Gobernación, contar con más del 50 % del cumplimiento Plan de Desarrollo es un gran avance, pues reafirma la confianza de los ciudadanos en los planes de gobierno. En caso de terminar los programas antes de tiempo, el mandatario y su gabinete podrían destinar tiempo y recurso para atender otras necesidades en el territorio.

Avance conjunto

El Plan Departamental tiene originalmente 395 metas que fueron discutidas y aprobadas en su momento por la Asamblea de Cundinamarca. La mayoría estaba enfocada en atender las problemáticas urgentes del departamento y sus municipios, como la movilidad entre Bogotá y sus territorios vecinos o, pavimentar caminos para que los desastres naturales no pusieran en jaque a toda una población, como sucedió el pasado 8 de junio en Paratebueno y Medina.

En cuanto a transporte, Cundinamarca ha hecho historia al sentar las bases del Regiotram Norte y Occidente: dos trenes de cercanías que en menos de una década conectarán a Bogotá con los municipios colindantes y que descongestionarán las principales de acceso de la capital.

Frente a educación también se oficializó el programa Cundinamarca Más Profesional: una iniciativa en la que se otorgaron becas, parciales o totales, a estudiantes de municipios rurales que veían con complicaciones su acceso a la universidad o formación superior. De acuerdo con Rey, hay registros de al menos un avance puntual en cada uno de los 395 puntos del Plan.

“Este avance implica que ya hay obras viales, de acueducto, de infraestructura social, de arte, cultura, deporte y educación que están en ejecución, así como inversiones estratégicas que fortalecen la gestión pública, la atención de emergencias y la protección ambiental”, subraya Rey.

Otra de las grandes apuestas ha sido el fortalecimiento de los líderes comunales a través de convenios. Según conoció este diario, juntas de acción comunal que históricamente han luchado por sus derechos y vida digna en los territorios, han recibido financiamiento y apoyo técnico por parte de la Gobernación para mejorar sus condiciones a través de la construcción de escuelas, puestos de salud, instalación de acueductos veredales o con la ejecución y construcción de vías terciarias que conectan a sus territorios.

El cumplimiento del Plan, más que un asunto político, es considerado como un logro para todo el departamento, pues en el texto se hace mención de todos los 116 municipios del departamento y también de gobernar con enfoques diferenciales para auxiliar a poblaciones como mujeres, campesinos, LGTBIQ+ o jóvenes.