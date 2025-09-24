Contraloría destaca control en gastos de empresas públicas de Cundinamarca

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

La Contraloría de Cundinamarca reveló que, durante la vigencia 2024, las empresas de servicios públicos (ESP) del departamento reportaron un superávit presupuestal consolidado de $86.741 millones, un resultado que marca una recuperación significativa frente al comportamiento fiscal de 2023.

El informe, elaborado por la Subdirección Técnica de Finanzas Públicas, analizó la gestión presupuestal de 47 empresas constituidas en el departamento. En conjunto, estas entidades reportaron ingresos por $709.891 millones y compromisos de gasto por $642.680 millones, lo que refleja una ejecución más controlada y alineada con los recursos recaudados.

Tendencia positiva y crecimiento sostenido

Uno de los hallazgos clave del informe es el crecimiento acumulado del 40 % en los ingresos entre 2021 y 2024, impulsado por una mayor eficiencia en el recaudo y mejores estrategias comerciales. En 2024, el nivel de ejecución de ingresos alcanzó el 94 %, lo que refuerza el buen desempeño financiero de las entidades del sector.

Del total analizado, 28 empresas lograron cerrar el año con superávit fiscal, lo que refleja un avance en términos de disciplina presupuestal y sostenibilidad financiera. En esos términos, las 10 mejores empresas del departamento, de acuerdo con los análisis de la Contraloría, son:

E.S.P. E.A.A. de Funza – EMAAF

E.S.P. de Fusagasugá - EMSERFUSA

E.S.P. E.A.A. de Mosquera

E.S.P. E.A.A. de Madrid

E.S.P. de Chía - EMSERCHÍA

E.S.P. de Tenjo – EMSERTENJO

E.S.P. de Tocancipá

E.S.P. de Cajicá

E.S.P. de Sopó - EMSERSOPÓ

E.S.P. Alcari S.A.S, Ricaurte

Mejora frente a 2023 y uso eficiente de los recursos

El comportamiento de 2024 contrasta con lo observado en 2023, año en el que se registró el mayor desbalance presupuestal del periodo analizado. En cambio, los ejercicios de 2022 y 2024 mostraron un uso más eficiente de los recursos, gracias a una planeación financiera que evitó sobrecostos y desajustes entre ingresos y egresos.

Para la Contraloría, estos resultados reflejan que una gestión administrativa sólida y orientada a la eficiencia puede traducirse en mayor confianza en el uso de los recursos públicos, sin comprometer la calidad en la prestación del servicio.

Advertencia a las entidades con déficit

Pese a los resultados positivos, el informe también llamó la atención sobre las empresas que registraron déficits fiscales, es decir, aquellas que gastaron más de lo que recaudaron. En varios casos, la Contraloría identificó altos niveles de gasto en personal y baja inversión en infraestructura o expansión de cobertura, lo que compromete la capacidad de prestación del servicio a mediano y largo plazo.

Ante esta situación, el organismo de control sugirió a las entidades con déficit revisar su planeación financiera y aplicar un seguimiento riguroso a los desbalances presupuestales, con el fin de reorientar recursos hacia inversiones que fortalezcan la sostenibilidad del servicio.

Por otro lado, además del superávit, el informe destaca un crecimiento del 5 % en los ingresos operacionales y un aumento del 19 % en el excedente operacional, impulsado principalmente por mayores ventas de servicios y transferencias externas. No obstante, el resultado final se vio afectado por el comportamiento de otros ingresos y egresos no operativos.

A pesar de este efecto, la Contraloría considera que el balance general de 2024 evidencia un avance estructural en la disciplina fiscal de las ESP del departamento, y sienta las bases para una gestión pública más sostenible y efectiva en la prestación de los servicios esenciales.

