Cundinamarca golpeado por lluvias: Medina aislado y otros municipios afectados

Las lluvias de las últimas horas, que se concentraron en las provincias de Gualivá, Sumapaz y Sabana Norte, dejaron afectaciones en, al menos, siete municipios.

Redacción Bogotá
24 de octubre de 2025 - 03:03 p. m.
Viotá - Cundinamarca - Afectaciones por temporada de lluvias
Las lluvias intensas de las últimas horas han dejado al municipio de Medina incomunicado y generado afectaciones en varias localidades de Cundinamarca, con inundaciones, filtraciones y daños en infraestructura.

Le puede interesar: Patrullera disparó a quemarropa a Kooby Duarte: caso pasa a justicia ordinaria

Según el gobernador Jorge Emilio Rey, las precipitaciones de las últimas horas se concentraron especialmente en las provincias de Gualivá, Sumapaz y Sabana Norte. En Medina, las crecientes súbitas provocadas por los aguaceros afectaron varios centros poblados y bloquearon la vía de ingreso desde la Marginal de la Selva, debido a 800 metros cúbicos de material que cayeron tras un movimiento en masa. Los trabajos para habilitar el paso continúan.

En Villeta, los barrios Centro, San Rafael y Cayunda sufrieron inundaciones. Tres viviendas resultaron afectadas temporalmente, sin daños estructurales ni pérdida de enseres. Además, se reportaron filtraciones en el hospital Salazar por más de COP $150 millones y el colapso parcial del techo de una cancha de fútbol, sin consecuencias para las personas. Las autoridades realizaron limpieza de alcantarillas para facilitar la evacuación del agua y atender a las familias afectadas.

En Tabio, distintas zonas urbanas también registraron inundaciones. Bomberos y la empresa Emsertabio atendieron la emergencia, mientras el municipio continúa evaluando los puntos más críticos.

Otros municipios como Subachoque, con crecientes súbitas desde el páramo de Guacheneque que dañaron varios puentes; Quetame, donde los daños en la vía al Llano bloquean la ayuda humanitaria; y Cogua, Fusagasugá y Silvania, que también reportaron afectaciones, completan el panorama de emergencias en el departamento.

Las autoridades de gestión del riesgo mantienen monitoreo constante en coordinación con los consejos municipales, mientras estudian la posibilidad de declarar emergencia departamental, ante pronósticos que indican un aumento de hasta un 30% en las lluvias hasta finales de noviembre.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

