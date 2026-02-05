Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cundinamarca

Explosión en mina de Guachetá deja a varios trabajadores atrapados y heridos

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá reportó que habría víctimas fatales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
06 de febrero de 2026 - 01:28 a. m.
Al lugar llegaron hombres de la Policía para atender la emergencia.
Al lugar llegaron hombres de la Policía para atender la emergencia.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A esta hora se reporta una emergencia en la vereda Peñas, municipio de Guachetá.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, se presentó una explosión dentro de una mina, dejando a al menos seis trabajadores atrapados, al parecer unos fallecidos y otros heridos.

Lea más: Una ciudad distinta: así se movió Bogotá en otra jornada de Día sin Carro

Organismos de socorro, junto al grupo de rescate minero, Policía y personal de la Alcaldía, trabajan en el rescate con apoyo hospitalario.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com

Temas recomendados:

cundinamarca

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.