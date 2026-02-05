Explosión en mina de Guachetá deja a varios trabajadores atrapados y heridos

Al lugar llegaron hombres de la Policía para atender la emergencia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

A esta hora se reporta una emergencia en la vereda Peñas, municipio de Guachetá.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, se presentó una explosión dentro de una mina, dejando a al menos seis trabajadores atrapados, al parecer unos fallecidos y otros heridos.

Organismos de socorro, junto al grupo de rescate minero, Policía y personal de la Alcaldía, trabajan en el rescate con apoyo hospitalario.

Noticia en desarrollo...

