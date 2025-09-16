Grave accidente en la vía Bogotá–Girardot: vehículo terminó volcado

Los equipos de emergencia de la Concesión y la Policía de Tránsito se encuentran en el lugar Foto: Vía Sumapaz

La concesión Vía Sumapaz informó en la mañana de este martes, el cierre de la calzada Bogotá–Girardot a la altura del km 37, sector Nariz del Diablo, por volcamiento de un vehículo que transporta GLP (Gas Licuado de Petróleo).

En el lugar, equipos de emergencia de la Concesión y la Policía de Tránsito se encuentran atendiendo la situación. Además, se activó un Plan de Manejo de Tráfico, para mantener la movilidad en ambos sentidos de la vía mediante pasos intermitentes por el túnel Sumapaz.

Hasta el momento la hipótesis que se maneja sobre las causas del volcamiento del vehículo sería a una falla de frenos. Por fortuna, el conductor salió ileso.

Noticia en desarrollo...

#Novedades | Se realiza cierre de la calzada Bogotá-Girardot en el km 37, sector Nariz del Diablo, por volcamiento vehicular.



Unidades de la Concesión atienden el evento. pic.twitter.com/Vp8ZEkgzoj — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) September 16, 2025

