Colombia
Cundinamarca

Grave accidente en la vía Bogotá–Girardot: vehículo terminó volcado

A la altura del km 37, sector Nariz del Diablo, se presentó la emergencia.

Redacción Bogotá
16 de septiembre de 2025 - 03:33 p. m.
Los equipos de emergencia de la Concesión y la Policía de Tránsito se encuentran en el lugar
Foto: Vía Sumapaz
La concesión Vía Sumapaz informó en la mañana de este martes, el cierre de la calzada Bogotá–Girardot a la altura del km 37, sector Nariz del Diablo, por volcamiento de un vehículo que transporta GLP (Gas Licuado de Petróleo).

En el lugar, equipos de emergencia de la Concesión y la Policía de Tránsito se encuentran atendiendo la situación. Además, se activó un Plan de Manejo de Tráfico, para mantener la movilidad en ambos sentidos de la vía mediante pasos intermitentes por el túnel Sumapaz.

Hasta el momento la hipótesis que se maneja sobre las causas del volcamiento del vehículo sería a una falla de frenos. Por fortuna, el conductor salió ileso.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

