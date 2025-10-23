Hallan más de 20 aves cautivas y mutiladas en restaurante de Subachoque

A dos patos silvestres, conocidos como pisingos, les fueron mutiladas sus alas para evitar que escaparan. Foto: Cortesía

En el municipio de Subachoque, en la vereda Galdámez, la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (UIGA), junto con las autoridades, encontraron en flagrancia la tenencia y aprovechamiento de avifauna, en un predio que opera como restaurante. Algunos de los animales fueron mutilados para evitar que alzaran vuelo y permanecieran en el lugar.

¿Cómo fue el operativo?

Según la corporación, junto a las autoridades llegaron al lugar y encontraron en cautiverio a tres guacharacas colombianas, dos torcazas nagüiblancas, un pato careto y dos patos pisingos. Todos encerrados en estructuras tipo jaulas y corrales.

En un operativo de la @CAR_Cundi en conjunto con @PoliciaColombia, encontramos 8 especies silvestres y 15 exóticas encerradas en jaulas, usadas como atracción en un restaurante, algunas incluso estaban mutiladas.❌



Sucedió en zona rural de… pic.twitter.com/hLPVg77WI3 — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) October 22, 2025

Además, según la valoración inicial de los expertos de la UIGA, todas las aves eran silvestres y algunas se encuentran listadas en los apéndices CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), lo que implica tener condiciones especiales de protección y manejo. Lo contrario a lo que estaba pasando cuando determinaron que los animales estaban siendo utilizados como atracción para los comensales y en malas condiciones.

“En este operativo nos encontramos con una escena dolorosa que no solo se constata la ocurrencia de una ilegalidad ambiental sino, además, la crueldad de quienes los tenían bajo su poder, pues a un par de patos silvestres conocidos como pisingos, les fueron amputadas las alas, provocándoles un daño físico estructural a estas aves indefensas, con el fin de evitar que alzaran el vuelo y permanecieran confinados”, informó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

Sin embargo, pese a que el administrador les indicó que algunas de las aves habían sido donadas, cuando las autoridades le exigieron los documentos que demostraran la autorización para la tenencia y aprovechamiento de fauna silvestre encontrada, el particular reconoció que no contaba con dichos permisos.

Adicionalmente, en el recorrido, encontraron otros 15 ejemplares de especies exóticas en cautiverio, entre: pavos reales, faisanes e incluso un avestruz, compartiendo su encierro en jaulas estrechas y corrales hechizos.

¿Qué medidas tomaron?

Por lo anterior, la CAR ordenó la suspensión de estas actividades y realizó la aprehensión preventiva de las especies silvestres, las cuales fueron trasladadas al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), en el municipio de Tocaima, para su rehabilitación.

A su vez, la policía capturó a tres personas y fueron puestas a disposición de Fiscalía General.

