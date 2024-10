Hombre intentó quemar a habitante de calle en Mesitas; ya estaría identificado

Las autoridades señalaron que no se ha denunciado el hecho. Foto: Captura de pantalla

Las autoridades iniciaron investigaciones tras conocerse un video en el que se ve cómo un hombre intenta prender en fuego a un habitante de calle, ante la mirada de otras tres personas que lo acompañaban, en el municipio de Mesitas del Colegio, en Cundinamarca.

En las imágenes de una cámara de seguridad aparecen cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que caminan en medio de la noche por una de las calles del casco urbano del municipio. En un primer momento, uno de los sujetos prende en fuego una bolsa de basura, mientras el resto sigue caminando.

Momentos después, las cuatro personas se devuelven, pero esta vez, el mismo que quemó la bolsa de basura intenta prender fuego a la cobija que tenía encima un habitante de calle, que estaba durmiendo sobre la acera y quien rápidamente apaga el fuego.

El hecho fue rechazado por la comunidad del municipio, quienes resaltaron que en el municipio existe una prohibición para realizar quemas dentro del casco urbano, así como reprocharon el indignante hecho. De igual forma, se rechazó el actuar de sus acompañantes, quienes, según testigos, estaban bebiendo alcohol en el momento registrado por las cámaras.

Sobre lo ocurrido, las autoridades señalaron que no se ha identificado al habitante de calle, por lo que no se ha denunciado el hecho, aunque aseguraron a El Tiempo que se han adelantado investigaciones en las que ya se logró identificar que el atacante no vive en el municipio, sino en Soacha, por lo que si se presenta la denuncia, el hombre podría ser acusado por daño en bien ajeno y tentativa de homicidio.