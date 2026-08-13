Concejo de Bogotá y Soacha habilitan nuevos puntos de acopio tras el terremoto

Bogotá y Soacha habilitaron nuevos puntos de recolección para canalizar ayudas hacia comunidades afectadas por el terremoto. Foto: EFE - Pablo R. Seco

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Nuevos puntos de acopio se suman a las jornadas de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Soacha y el Concejo de Bogotá habilitaron espacios para recibir alimentos, agua, elementos de aseo, primeros auxilios y otros insumos, aunque cada iniciativa tendrá un destino particular.

En Soacha, la Alcaldía habilitó un centro de acopio en las instalaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos, desde donde se coordinará la recepción y organización de ayudas para las comunidades damnificadas.

La iniciativa hace parte de una campaña de apadrinamiento impulsada por el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’, quien además preside la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), para que territorios que no resultaron afectados apoyen a municipios golpeados por la emergencia.

Soacha apadrinará a Vijes, Valle del Cauca

Como parte de esta estrategia, Soacha apadrinará al municipio de Vijes, en Valle del Cauca, donde, según informó su alcalde, Óscar Fernando Muñoz, más de 180 familias lo perdieron todo.

“Hoy estamos agradecidos con la gente de Soacha porque se ha unido para ayudarnos. Todo lo que puedan brindarnos: alimentos, agua, elementos de primera necesidad y de construcción, será una gran bendición para nuestros vijeseños”, manifestó Muñoz.

El centro de acopio funcionará en las instalaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, ubicado en la calle 22 #9-20, todos los días entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Los ciudadanos podrán llevar:

Agua potable embotellada.

Cobijas, mantas, almohadas y colchones.

Alimentos no perecederos como arroz, aceite, pasta, enlatados abre fácil, granos, harina y panela.

Pañales, toallas húmedas y biberones.

Jabón, cepillos y crema dental.

Tapabocas, gasas estériles, alcohol y guantes quirúrgicos o de látex.

Guantes, palas, cascos y gafas de protección para labores de recuperación y construcción.

La Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Social estarán encargadas de coordinar la recepción de los elementos y su posterior entrega.

“Soacha está bien y hoy tenemos la posibilidad de ayudar. Estoy seguro de la solidaridad de nuestros soachunos y brindaremos esperanza a las familias que están enfrentando esta tragedia”, señaló Sánchez ‘Perico’.

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Concejo de Bogotá recibirá ayudas para el Chocó

En la capital, el Concejo de Bogotá se convirtió desde este jueves 13 de agosto en un nuevo centro de acopio, por iniciativa del concejal Jairo Avellaneda. Las donaciones se recibirán hasta el lunes 17 de agosto y estarán destinadas especialmente a comunidades afectadas en el Chocó.

La campaña busca recolectar agua potable embotellada, cobijas, mantas, alimentos no perecederos, elementos de primeros auxilios y productos de higiene y cuidado personal, entre otros insumos.

“Me están reportando que necesitan frazadas, agua y comida. Estamos buscando reunir estas ayudas y poder llegar directamente hasta los municipios para hacer las entregas. No podemos dejar tirados a nuestros hermanos en medio de una situación como esta”, señaló Avellaneda.

Uno de los principales retos de la iniciativa era garantizar el traslado de las donaciones hasta las zonas con mayores dificultades de acceso. Avellaneda confirmó que la campaña ya cuenta con un avión para transportar las ayudas hacia el Chocó, lo que permitirá avanzar en la logística de entrega directamente en territorio.

Además, en los próximos días se sumarán nuevos centros de acopio a la campaña, con el propósito de ampliar la recolección y facilitar que más ciudadanos puedan aportar desde diferentes puntos de Bogotá.

Librerías de Bogotá también se suman

La iniciativa contará además con el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, junto con una red de librerías y emprendimientos culturales que funcionarán como puntos aliados para ampliar la recolección en distintos sectores de Bogotá y sus alrededores.

Entre los establecimientos vinculados se encuentran Babel Libros, Casa Alianza Librería & Cultura, Casa Tomada Libros y Café, Cooltivo Libros, El Gato que Lee y Bebe, Fondo de Cultura Económica – Librería México, Ficciones, La Dacha, La Guachafita, La Hora del Cuento, La Librería de Ana, La Verbena, Tertulia Librería Café, Librería Woolf, Matorral Macarena, Matorral Teusaquillo, NADA, Mosaico Librería · Papelería, Ohlalabooks, Oso de Anteojos, Tienda Teatral y Librería Wilborada 1047.

De esta manera, los ciudadanos tendrán más alternativas para entregar las ayudas sin necesidad de desplazarse exclusivamente hasta el Concejo.

El rap también se moviliza por los damnificados

A la campaña se sumará además el evento “Rap por la Vida – Colombia se levanta”, que se realizará este domingo 16 de agosto, desde las 2:00 p. m., en Lourdes Music Hall, en Bogotá.

El ingreso será mediante el aporte de ayudas humanitarias y el evento tendrá un aforo limitado a 400 personas.

La jornada reunirá a artistas de la escena del rap como Yoky Barrios, Big Stan, Hard Crew, Heavy E aka Coal Black, Haer, Jason YWC, Spektra de la Rima, Beat Chipil, Clandestino MSR, Desorden Social, Hi-Co da Funky Looper, Neidy La Fakir, El Nolan, Quiron, Marcela Pardo, Ziferk y Jhanki Style, además de un artista sorpresa.

Los asistentes podrán llevar alimentos no perecederos, elementos básicos, insumos de primeros auxilios y productos de higiene personal.

“No es momento de celebrar ni de hacer show. Es momento de estar unidos como colombianos. Todos somos hermanos y no podemos abandonar a quienes hoy están pasando por esta emergencia”, afirmó Avellaneda.

Así, mientras Soacha concentra sus esfuerzos en apoyar directamente a Vijes, la campaña impulsada desde el Concejo de Bogotá busca llevar las ayudas principalmente al Chocó. Ambas iniciativas amplían las opciones para que ciudadanos, organizaciones y sectores culturales se sumen a la atención de las comunidades golpeadas por el terremoto.

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