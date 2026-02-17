Los planes para la primera renovación en zona del Hospital San Juan de Dios

Carolina Wiesner Ceballos, directora del Instituto Nacional de Cancerología.
Foto: El Espectador - José Vargas
El Ministerio de Cultura aprobó recientemente modificar el Plan Especial de Manejo Patrimonial (PEMP) del complejo hospitalario San Juan de Dios tras aceptar una solicitud que hizo el Instituto Nacional de Cancerología (INC), para llevar a cabo la ampliación que tanto espera desde hace 20 años en los predios del Hospital Materno Infantil.
Por Mónica Rivera Rueda
Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación