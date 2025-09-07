Camioneta atropelló a cinco motociclistas y dejó un joven muerto en Floridablanca

Escucha este artículo
Un accidente de tránsito se registró en la Transversal del Bosque, en Floridablanca, Santander, en el que un joven de 25 años perdió la vida y otros cinco resultaron heridos luego de que una camioneta lo embistiera en la noche del sábado 6 de septiembre.
Según el reporte de las autoridades, el hecho se originó cuando un motociclista cayó en la vía tras perder el control. Otros conductores de motos y una camioneta se detuvieron a auxiliarlo, pero mientras lo hacían pasó otra camioneta a gran velocidad y atropelló a los que se encontraban en la carretera.
La víctima mortal fue identificada como Anderson Báez Mendoza, quien fue arrastrado por más de 500 metros. Los heridos fueron trasladados al Hospital Internacional de Colombia y a la Clínica Rivera donde reciben atención médica.
Testigos relataron que el conductor de la camioneta bajó del vehículo y huyó en un taxi y que presuntamente estaba en estado de embriaguez. Las autoridades no lograron verificar esta información con la prueba de alcoholemia, pero avanzan en la investigación para identificar al responsable y dar con su paradero.
Jahir Andrés Castellanos Prada, director de Tránsito de Floridablanca, indicó que el conductor huyó del lugar de los hechos, omitiendo el auxilio y socorro al conductor de la motocicleta. “Se recogen las demás evidencias y nuevas pruebas de los ciudadanos que nos aportan, dado que hasta la hora no se ha logrado establecer su plena identificación. Igualmente, procedimos a hacer el levantamiento del cadáver y levantar la noticia criminal por el delito de lesiones personales frente a los conductores de cinco motocicletas que se encontraban allí y sufrieron lesiones, y de homicidio culposo frente a esta persona, Anderson Báez, que falleció”, relató a Vanguardia.
El accidente ocurrió frente a la estación de Bomberos de Floridablanca. Las cinco motocicletas y dos camionetas involucradas fueron inmovilizadas y puestas a disposición de la Fiscalía.