Masacre en Mesitas del colegio: se registró un ataque en un centro vacacional

Imagen de referencia. El hecho se registró en zona fronteriza entre Mesitas del Colegio y Viotá.

Un ataque armado en un centro vacacional en zona rural del municipio de Mesitas del Colegio dejo por lo menos tres personas muertas. Sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra un grupo familiar que se encontraba en el lugar.

Según indicó a este medio el alcalde del municipio, Diego López Palomo, el hecho no se registró en la inspección de El Triunfo, sino en una vereda en zona fronteriza con el municipio de Viotá, donde se adelantan las indagaciones correspondientes.

La situación es atendida por el cuerpo de Bomberos del municipio y la Policía de Cundinamarca, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre los hechos.

No se descarta que el crimen pueda estar relacionado con el doble asesinato que se registró este fin de semana en Viotá. Róbinson Peña, conocido como Arley, de 17 años, y de Yeison Rativa, de 18 años, fueron atacados por sujetos en motocicleta en la plaza de mercado del municipio.

¿Qué dijo la Gobernación de Cundinamarca?

Jorge Rey, gobernación de Cundinamarca, aclaró lo que se sabe hasta el momento. De acuerdo con los reportes recibidos, a las 2:30 p.m. de este miércoles la Policía de la región recibió la alerta proveniente de una finca llamada Villa Claudia, en la vereda San Ramón, en zona rural del municipio El Colegio.

Al llegar al lugar de los hechos, se encontraron con la impactante escena: tres personas muertas por armas de fuego (2 mujeres y 1 hombre). “Estos se encontraban al interior de la finca, siendo atacados con arma tipo pistola calibre 9 mm, según información preliminar”, detalló el gobernador.

También se confirmó que durante el ataque resultaron lesionadas tres personas con heridas de bala. Se trata de un hombre de 26 años con una herida en el antebrazo izquierdo; otro hombre de 68 años con una herida en el cuello y el hombro; por último, una mujer de 49 años con herida abdominal.

Rey añadió: “dos de estos heridos han sido remitidos al hospital de La Mesa. Los testimonios recolectados en el sitio de los hechos, hablan de 4 delincuentes en 2 motocicletas, preguntando por un dinero guardado en el domicilio”.

Con esta información, las autoridades investigan si, tras negarse a entregar el dinero, los delincuentes decidieron indiscriminadamente disparar, como indican los testimonios citados por el goobernador.

Para finalizar, Jorge Rey solicitó la presencia del personal de la SIJIN, SIPOL y GAULA, que ya se encuentra en la inspección del sitio. “Se ha activado plan candado, hemos pedido proteger a las personas heridas y desplegar toda nuestra capacidad de investigación criminal”, concluyó.