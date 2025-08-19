Hinchas del Junior habrían apuñalado a joven de Bucaramanga en Barranquilla

Durante el partido Junior-Bucaramanga, en el estadio Metropolitano, se presentaron desmanes. Foto: Redes sociales

Un joven empresario bumangués atacado por hinchas del Junior de Barranquilla en las afueras del estadio Metropolitano previo al partido entre Junior y Atlético Bucaramanga.

Según denunció su madre, el joven de 30 años, identificado como Jonathan Daniel Castellanos Rojas, fue apuñalado más de 10 veces y golpeado salvajemente sin razón alguna, cuando se dirigía a la entrada del recinto deportivo.

“Mi hijo llegó en un vehículo que pidió a través de una plataforma, el conductor lo dejó a dos cuadras del estadio. Cuando iba entrando un grupo de la barra brava del Junior se le vino encima. Lo tiraron al piso, lo golpearon entre todos y lo apuñalaron diez veces. También agredieron a la esposa del amigo que lo acompañaba, pero ellos lograron huir. Mi hijo quedó tirado en el suelo desangrándose”, indicó la madre a Caracol Radio.

Según agregó su madre, Jonathan viajó a Barranquilla por motivos de negocios y aprovechó su estadía para asistir al partido junto a un amigo y la esposa de este. Actualmente, se encuentra hospitalizado en estado crítico en la Clínica Murillo de Barranquilla.

La víctima no tendría vínculos con barras bravas y su única intención era disfrutar del evento deportivo. Jonathan es director de una empresa de autopartes en Bucaramanga y estudió Negocios Internacionales.

“Es un muchacho dedicado al trabajo, no de peleas ni de vicios. Solo quiso ver un partido de su equipo, pero terminó en una tragedia. Ni siquiera llevaba la camiseta del Bucaramanga, vestía un jean y una camisa blanca”, indicó la mujer en la emisora.

Finalmente, su madre ha exigido a las autoridades que identifiquen y capturen a los responsables, y que se refuercen las medidas de seguridad en los estadios para prevenir la violencia en el fútbol.