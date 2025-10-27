Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cundinamarca

Medina y Paratebueno: así avanzan los planes de reconstrucción tras sismo

La Gobernación de Cundinamarca y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se reunieron para avanzar en la reconstrucción de los municipios afectados por el sismo del pasado 8 de junio.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
27 de octubre de 2025 - 05:45 p. m.
En Santa Cecilia, Paratebueno, colapsaron varias viviendas sobre la vía nacional, como el estado "Queso 7 cueros", reconocido en la zona.
En Santa Cecilia, Paratebueno, colapsaron varias viviendas sobre la vía nacional, como el estado "Queso 7 cueros", reconocido en la zona.
Foto: Gobernación de Cundinamarca
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En medio de la emergencia que afectó a los municipios de Medina y Paratebueno, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, sostuvo un encuentro con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para articular los planes de reconstrucción de las viviendas afectadas tras el sismo ocurrido la mañana del pasado domingo 8 de junio.

Va: Cuatro heridos y varios daños dejó temblor en Paratebueno y otros municipios

Cabe mencionar que en estos municipios, además de las afectaciones que dejó el movimiento telúrico, en los últimos días han sufrido nuevas afectaciones, especialmente por deslizamientos de tierra, a causa de actual temporada de lluvias.

Durante la reunión, que contó con la participación del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, se revisaron las tipologías y diseños de las viviendas aisladas y de los centros poblados, con énfasis en su adaptación a las condiciones climáticas locales y a las dinámicas culturales y tradicionales de la región.

La coordinación entre ambas entidades busca no solo la recuperación de los hogares, sino también la reconstrucción de instituciones educativas afectadas estructuralmente, dependiendo de los resultados de los estudios geológicos de suelo.

El cronograma definido permitirá que la reconstrucción sea integral y ordenada, abordando tanto infraestructura habitacional como educativa, con diseños pensados para minimizar riesgos frente a futuras emergencias.

Desde la Gobernación de Cundinamarca y la UNGRD, se destacó que Medina y Paratebueno continuarán recibiendo atención prioritaria, y que las comunidades podrán seguir de cerca los avances del proceso de recuperación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Noticias de Cundinamarca

Paratebueno

Medina

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.