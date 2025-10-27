Medina y Paratebueno: así avanzan los planes de reconstrucción tras sismo

En Santa Cecilia, Paratebueno, colapsaron varias viviendas sobre la vía nacional, como el estado "Queso 7 cueros", reconocido en la zona. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la emergencia que afectó a los municipios de Medina y Paratebueno, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, sostuvo un encuentro con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para articular los planes de reconstrucción de las viviendas afectadas tras el sismo ocurrido la mañana del pasado domingo 8 de junio.

Va: Cuatro heridos y varios daños dejó temblor en Paratebueno y otros municipios

Cabe mencionar que en estos municipios, además de las afectaciones que dejó el movimiento telúrico, en los últimos días han sufrido nuevas afectaciones, especialmente por deslizamientos de tierra, a causa de actual temporada de lluvias.

Durante la reunión, que contó con la participación del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, se revisaron las tipologías y diseños de las viviendas aisladas y de los centros poblados, con énfasis en su adaptación a las condiciones climáticas locales y a las dinámicas culturales y tradicionales de la región.

La coordinación entre ambas entidades busca no solo la recuperación de los hogares, sino también la reconstrucción de instituciones educativas afectadas estructuralmente, dependiendo de los resultados de los estudios geológicos de suelo.

El cronograma definido permitirá que la reconstrucción sea integral y ordenada, abordando tanto infraestructura habitacional como educativa, con diseños pensados para minimizar riesgos frente a futuras emergencias.

Desde la Gobernación de Cundinamarca y la UNGRD, se destacó que Medina y Paratebueno continuarán recibiendo atención prioritaria, y que las comunidades podrán seguir de cerca los avances del proceso de recuperación.

Nos reunimos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (@UNGRD) para concertar y articular las obras de reconstrucción de las viviendas afectadas en #Medina y #Paratebueno.



Junto con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo (@CarlosCarilloA), revisamos la… pic.twitter.com/NR39DbZ7SK — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 27, 2025

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.