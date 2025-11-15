Se restableció el paso total por el km 18 de la Vía al Llano, donde se presentó derrumbe

El kilómetro 18 estuvo cerrado por dos meses tras un derrumbe que taponó completamente la vía. Foto: Invías

La Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que a las 5:00 p.m. de este sábado 15 de noviembre se restableció completamente el paso por el kilómetro 18 de la Vía Llano, donde hace dos meses se registró un grave deslizamiento que taponó completamente el paso.

“Hoy cumplimos con el Meta y con el país. La habilitación de los dos carriles en el km 18 devuelve la confianza en esta vía estratégica y nos permite garantizar una operación más segura, estable y con mejores tiempos de viaje. Seguimos trabajando sin descanso para que la movilidad de los Llanos tenga soluciones definitivas y no solo de emergencia”, señaló Rojas.

Junto con el anuncio de la reapertura, las autoridades señalaron que se mantendrán restricciones en la zona como la velocidad máxima de 30 km/h, además, los conductores no podrán adelantar otros carros en el sector, así como se pidió seguir las indicaciones de la DITRA o del concesionario ante cualquier alerta que se registre.

El Ministerio de Transporte también señaló que este fin de semana se mantendrán las restricciones de movilidad para vehículos de carga por el puente festivo.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) indicó que los trabajos en la zona siguen. Se adelantan obras hidráulicas, actividades de demarcación, señalización e instalación de dispositivos de seguridad, así como de estabilización de la ladera, debido a que en el sector se mantiene el riesgo.

Sobre lo que se ha hecho, el director encargado de la entidad, John González, resaltó que ya se retiró el material que cayó sobre la vía y se instalaron drenes horizontales para facilitar la evacuación del agua que queda represada en la montaña.

Con apoyo permanente de @TransitoPolicia, habilitamos los dos carriles del km 18, recuperando la operación bidireccional.

El 6 de septiembre de este año se presentó un grave deslizamiento en el kilómetro 18 de la vía Bogotá-Villavicencio, en el municipio de Chipaque, que dejó cerca de 100.000 metros cúbicos de material vegetal sobre la vía, por lo que las autoridades ordenaron el cierre total de la carretera.