Se conocieron detalles del asesinato de hermano de Karmen Mestre, exparticipante del Desafío

Las autoridades señalaron que se conocen nuevas versiones del asesinato de Luis David Mestre, hermano de la influenciadora Karen Mestre, que se presentó el pasado 11 de noviembre en Santa Marta. Aunque en principio se habló de un posible caso de sicariato, las autoridades abrieron una nueva línea de investigación por un presunto intento de hurto.

Primeras versiones señalaron que el joven se movilizaba en una motocicleta tipo bóxer sin placas, cuando se desplomó sin razón aparente del vehículo, pues los testigos no habrían escuchado disparos. Pero cuando llegó la Policía de Santa Marta se identificó que Luis David tenía heridas de arma de fuego.

El hombre seguía con vida, por lo que fue trasladado a un centro asistencial en Gaira, donde finalmente se confirmó su muerte, por lo que las autoridades anunciaron investigaciones para determinar si se trataba de un ataque sicarial.

Sin embargo, tras revisar las cámaras de seguridad se conoció que el joven había sido herido varias cuadras atrás, donde se había registrado un intento de hurto que frustró un guardia de seguridad, que le disparó.

“No se trató de un atentado sicarial, sino de un hecho protagonizado por un vigilante que prestaba servicio en el sector y que ya está rindiendo declaración”, declaró Jaimes Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quien añadió que el guardia se entregó a las autoridades.

La Policía de Santa Marta indicó que en las imágenes se logró identificar que Mestre iba acompañado de otros dos hombres, con quienes habría intentado robar a una persona que estaba frente a un edificio de Puerto Gaira. Al ver esto, el vigilante disparó contra el joven que murió, a quien las autoridades no le encontraron armas.

Tras registrarse el hecho, Karmen Mestre, hermana del joven que falleció, puso imágenes en sus redes sociales junto a Luis David, así como señaló: “Yo sé lo grande que es tu corazón y porque Dios te llamó. Gracias a todos por sus mensajes, buenos y malos, Dios les multiplique sus deseos. Desde lo más profundo de mi corazón no le deseo este dolor a nadie (Dios conoce las historias y las luchas de cada hogar). Estamos con él y en él”.