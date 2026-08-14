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Seis trabajadores se encuentran atrapados tras explosión en mina de Cucunubá (Cundinamarca)

Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Minería, adelantan las labores de rescate.

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Redacción Bogotá
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14 de agosto de 2026 - 05:29 p. m.
Las labores de búsqueda iniciaron.
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Foto: Gobernación de Cundinamarca
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Una emergencia minera se registró en la mañana de este viernes en la vereda La Ramada, del municipio de Cucunubá (Cundinamarca).

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De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), seis trabajadores se encuentran atrapados tras una explosión de gas metano. “El derrumbe registrado en uno de los niveles de la mina ya fue superado, lo que permite continuar con las labores de rescate”, informaron.

Para estas labores de búsqueda y extracción, la ANM dispuso de un equipo de cuadrilla de socorredores. Mientras que desde la Gobernación de Cundinamarca informaron que, a través de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, coordinan con el municipio los apoyos necesarios.

“Un séptimo trabajador logró salir por sus propios medios (...) Hasta el momento no se conoce el estado de salud. Estaremos atentos a la evolución de esta emergencia”, detalló el gobernador, Jorge Rey.

Según un reporte de la ANM, de 494 emergencias mineras registradas en el país entre 2022 y 2026, 363 ocurrieron en minas de carbón. Estas dejaron 419 fallecidos de los 585 a nivel nacional. En el caso particular de Cundinamarca, en este mismo periodo, se reportaron 88 accidentes, con 116 fallecidos.

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Y es que la minería en 2025 fue de los sectores que presentaron mayor tasa de enfermedad laboral calificada, con una tasa de 257,22 enfermedades por 100.000 trabajadores, cifra que es 3,4 veces mayor en relación con la tasa nacional.

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Por Redacción Bogotá

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