El equipo de profesionales de Bogotá que llegó a Chocó para evaluar daños tras terremoto

Las evaluaciones comprenden grietas, elementos constructivos, taludes y fachadas. Foto: IDU

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Desde el Palacio de San Carlos, el presidente Abelardo de la Espriella entregó en la noche del jueves el balance más reciente de las afectaciones por el terremoto de magnitud 7,4 que, de acuerdo con la UNGRD, ha impactado principalmente 15 departamentos y 437 municipios. En total son 44.936 familias afectadas, 281 muertos, 3.971 heridos, 379 desaparecidos, 10.677 viviendas destruidas y 65.841 viviendas averiadas. Las cifras, con el paso de las horas, lamentablemente aumentan.

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A la ayuda humanitaria y técnica de solo países como Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, desde las ciudades principales también han hecho lo propio para solidarizarse con las regiones más afectadas.

Desde la capital, Bogotá envió en la noche del jueves un grupo de 30 expertos (11 ingenieros civiles y arquitectos del IDU y 19 de Camacol regional Bogotá y Cundinamarca) hasta el departamento del Chocó, epicentro del sismo donde 13 personas fallecieron, 1.144 viviendas quedaron destruidas y poco más de 8 mil averiadas.

Precisamente, este grupo de expertos tiene la tarea de realizar inspecciones visuales minuciosas de las edificaciones públicas y de las viviendas para verificar posibles afectaciones en paredes, pisos, vigas, columnas y en todo el sistema estructural.

El grupo de profesionales también revisará el grado de afectación y las recomendaciones inmediatas de seguridad, estabilización y demás medidas inmediatas que se deban implementar. “Este segundo grupo de 30 ingenieros y arquitectos especializados se unirán a los cinco ingenieros que tiene el IDIGER en el departamento del Chocó”, dijo Guillermo Escobar Castro, director general del IDIGER.

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Dentro de las labores adelantadas, en la madrugada de este viernes, el equipo realizó verificaciones estructurales del coliseo principal de Quibdó. Allí, de acuerdo con el IDU, “no se evidenciaron daños en elementos estructurales que comprometan su estabilidad y funcionalidad”. Sin embargo, como medida preventiva, “se restringió el uso del gimnasio y el paso cerca de la estructura metálica de la cubierta”, acotaron.

Desde la Gobernación de Chocó, informaron que la fase de búsqueda y rescate finalizó e inician ahora en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados.

Desde el Gobierno Nacional, el jefe de Estado comunicó que, junto al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se acudirá a la ayuda de las constructoras para adelantar las labores de reconstrucción en el país.

“De manera urgente vamos con un subsidio de arriendo para las familias que hoy están sin techo. Pero en las próximas horas se estará firmando el decreto que hace un alivio para el pago de servicios públicos de estas familias que están en este momento de crisis”, señaló.

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Parte del papel que desempeñará el sector empresarial, será el de proveer maquinaria amarilla para ayudar con la remoción de escombros y, con el banco de materiales, brindar soluciones oportunas.

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