Simulan accidente con ambulancia como fachada para robar camión en Mondoñedo

La recuperación de un tractocamión cargado con mercancía tecnológica valorada en más 2.000 millones de pesos dejó en evidencia la meticulosidad con la que los delincuentes planearon el asalto. Según la Policía de Tránsito y Transporte, los responsables utilizaron una ambulancia como fachada y varias motocicletas para detener el tráfico, simulando un accidente en la vía Girardot-Mondoñedo.

El objetivo era apropiarse del vehículo que transportaba un valioso botín de artículos de última tecnología, entre los que se contaban computadores, televisores y cámaras. Un grupo de ciclistas que transitaba por la carretera registró en video la manera en que los asaltantes manipularon el flujo vehicular y emplearon la ambulancia para trasladar a uno de los supuestos lesionados, buscando evitar ser detectados.

Tras la difusión de las imágenes y la rápida intervención policial, las autoridades activaron operativos de inteligencia que permitieron recuperar tanto el camión como la carga, devolviéndolos a su propietario sin daños.

El coronel Diego Iván Jaimes, jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, explicó que la Policía Judicial y la Fiscalía continúan con las investigaciones para capturar a los responsables “Invitamos a los actores viales a reportar este tipo de hechos para fortalecer la seguridad en las vías”, dijo.

El dueño del camión confirmó que la mercancía se encuentra íntegra. Por ahora, las autoridades no detallaron el punto en donde fue recuperado el camión ni entregaron mayores detalles sobre la participación de la ambulancia durante el robo.

