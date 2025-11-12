Estudio dice que el 22,9% de los jóvenes de Sabana Occidente ni estudia ni trabaja

Conversaciones sobre el territorio. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El panorama para los jóvenes en la región Sabana Occidente, integrada por municipios como Bojacá, El Rosal, Facatativá (capital de la provincia), Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque y Zipacón no es alentador. Al alto desempleo, que alcanza el 19,2 %, y la tasa de informalidad, de 28,4 %, se tiene que uno de cada cinco jóvenes no estudia, ni trabaja.

Así se reveló en el encuentro “Sabana Occidente: territorio que transforma. Retos y oportunidades para el desarrollo regional”, que organizaron la Fundación Zoraida y la Universidad del Rosario, con el propósito de conversar y promover una visión común frente al desarrollo de la región, basada en evidencia y cooperación entre sectores.

¿Cómo fue el encuentro?

Los datos hicieron parte del estudio “Construyendo futuro: educación y empleo de la juventud en Sabana Occidente”, que evidencia los principales desafíos y oportunidades de la región con respecto a la empleabilidad juvenil, educación y equidad territorial.

En ese sentido, revelaron que:

El 22,9% de los jóvenes de Sabana Occidente no estudia ni trabaja.

Las tasas de desempleo (19,2 %) e informalidad (28,4 %) son altas.

Adicionalmente, durante las conversaciones destacaron la importancia de fortalecer las alianzas entre gobiernos, empresas, sector educativo y sociedad civil para impulsar ecosistemas de educación, empleo y productividad sostenible. Lo anterior, con el objetivo de crear oportunidades de calidad, la productividad empresarial y la innovación educativa en el territorio.

De este espacio, hicieron parte Jesús Dulce, director para el Futuro del Empleo y el Desarrollo Económico de ProBogotá Región; Cristina Gutiérrez, directora ejecutiva de United Way Colombia y presidenta de la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), entre otros invitados.

“Sabana Occidente tiene un enorme potencial para convertirse en un territorio modelo de desarrollo sostenible y equitativo. La articulación entre los sectores y la generación de oportunidades para los jóvenes son la clave para lograrlo”, sentenció Sonia Durán Martínez, directora ejecutiva de la Fundación Zoraida.

Las cifras están sobre la mesa. Lo que queda es partir de ellas para que los municipios diseñen estrategias comunes que dinamicen su economía y ofrezca un futuro más prometedor a sus jóvenes.

