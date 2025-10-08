Subachoque: ordenó la casa y ahora es líder en desempeño fiscal en Cundinamarca

Subachoque (Cundinamarca) se ubicó como el mejor municipio del departamento en desempeño fiscal. Foto: Alcaldía Subachoque

Hacer rendir los recursos públicos, en un país donde abundan las necesidades, es una tarea difícil, pero no es imposible. Así lo demostró Subachoque que, con una calificación de 74,3 puntos, es el mejor municipio de Cundinamarca (entre 116 poblaciones) y el número 13 del país (de 1.103 municipios), en el Índice de Desempeño Fiscal 2024, del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Datos para dimensionar el logro: hoy el 68 % de los municipios del país está en condición de “riesgo” fiscal y solo uno, Samacá (Boyacá), alcanzó el rango de “Sostenible”.

Al frente de este logro está el alcalde Jorge Camacho y su equipo, según explicó, llegó en enero del año pasado “a poner la casa en orden”. El resultado se refleja en que el municipio pasó de la mitad de la tabla a liderar el indicador; que superó con creces la calificación promedio del país de 55,86 puntos (superando capitales intermedias con mayor capacidad fiscal) y logró que la destacaran como población solvente, la cual solo alcanzaron cinco municipios en el departamento.

¿Esto en qué se traduce? No solo fortalece la confianza de sus habitantes, sino que facilita el acceso a recursos de cofinanciación de los gobiernos nacional y departamental, para obras de infraestructura, por ejemplo. “Este resultado refleja una planeación juiciosa, un buen manejo de las finanzas y un uso transparente de los recursos, lo que ha fortalecido la confianza de los subachoqueños”, dijo el alcalde Camacho, quien da más detalles del proceso.

Subachoque: casa en orden

¿Explíquenos cómo se obtiene este logro y su importancia?

Subachoque es un municipio de sexta categoría y, al igual que a los 1103 municipios del país, nos evalúa el DNP para elaborar cada año el Índice de Desempeño Fiscal. Cuando asumimos la administración, el municipio estaba en el puesto 38 y ahora somos primeros en el departamento y 13 en el país. Esto se debe a varios factores: el primero es que hemos hecho un excelente manejo de los recursos públicos, en especial los de funcionamiento. Todos los municipios tienen la posibilidad de gastar hasta el 80% de su presupuesto en funcionamiento y nosotros los redujimos a un 40%, casi la mitad de lo que nos autorizan, lo que nos libera más recursos para invertir en la comunidad.

¿Qué otros elementos evalúan?

Un segundo indicador es que tan endeudado está el municipio y nosotros hoy no tenemos deuda pública, y como tercer elemento, la confianza en tributación. Mientras muchos municipios no logran un recaudo del 100%, nosotros lo logramos y lo superamos en 7,5% frente al 2023, a través de los tributos de industria y comercio, predial y delineación de urbanismo.

¿Cómo se llegó a esa meta?

Bueno, lo primero fue que llegamos a ponerle orden a la casa. Revisamos cada programa y proyecto; la salud financiera del territorio, y asumimos la actualización catastral, que no era fácil, pues había casi 3.000 solicitudes. Empezamos por ahí. Le pedimos al gobernador de Cundinamarca que habilitara una ventanilla de la Agencia Catastral, con lo que logramos resolver los reclamos, generar confianza y aumentar el recaudo tributario. Lo segundo fue usar tecnología para la reducción de gastos operacionales como, por ejemplo, chips para el seguimiento al consumo de combustibles. Ahí logramos reducir a casi a la mitad esos gastos. En general, nivelando gastos de funcionamiento.

¿Qué otras acciones desarrollaron?

La idea era coger la platica y multiplicarla. Un ejemplo, el programa para adultos mayores, lo contratamos con una fundación, que aporta el 30% de los costos y el municipio el 70%, acuerdo con el que liberamos recursos para otros programas. Lo otro fue mejorar el trámite de las licencias de construcción, a través de una dirección de urbanismo transparente, con celeridad y con claridad. Eso nos permitió recaudar valores adicionales desde el punto de vista técnico. También contar con buenas secretarías y un trabajo articulado Creamos un proyecto que se llama Datavisor, donde están nuestras metas del plan de desarrollo y le hacemos seguimiento estricto. Bueno, y la microgerencia del alcalde, que no puede faltar.

¿Qué viene para el municipio en el resto de su gestión?

Estamos en la etapa fundamental que es la de formulación de proyectos. Hemos construido con el señor gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, a quien agradezco su respaldo, una agenda de proyectos clave. Viene la pavimentación de la vía Puente Piedra, La Cuestas Subachoque, una inversión espera por más de 30 años, obra que redunda en empleabilidad; la Casa Social de la Mujer, obra gestionada por mi señora, la gestora social del municipio; asimismo, la gran plaza de mercado, que será un centro de acopio regional, de transformación del producto agropecuario, que permitirá que nuestros campesinos produzcan muchos productos gourmet de la cocina de Bogotá y del centro del país, y también trabajamos mucho en el tema de conservación ambiental y de protección del agua, con nuestra red de 17 acueductos más la empresa agua de Subachoque.

La infraestructura en la nueva central de urgencias y la fase 2 del Centro de salud de lo que va a comenzar a generar todo esto es confianza, confianza para la inversión, transformaciones y lo que va a generar esa confianza es que nos va a llegar nueva tributación y esos recursos propios sin industria se transforman por otros tributos, como lo es la delineación, el urbanismo y el impuesto predial.

¿Cómo contagiar a los otros municipios de esta visión?

Creo que estamos en un momento que el país nos necesita. Cuando hay tantos caos, hay que comenzar a generar confianza. La única forma de generar confianza es desde el ejemplo de la cabeza, que es gobernador y alcalde municipal. Creo que la mejor forma de contagiar a los gobiernos municipales es ver cómo un municipio es esta categoría puede sentarse a organizar, priorizar las demandas, responder claramente a una planificación estratégica y generar escenarios de prospectiva, y técnicamente tener la claridad de qué se puede y qué no se puede. Finalmente, comunicar es esencial y rendir cuentas permanentes. Creo que es la mejor encuesta de lo que usted está haciendo y pues siempre tener la claridad de que el centro de todos siempre será el bienestar de la Comunidad.

¿Qué mide el Índice de Desempeño Fiscal?

El IDF, que se publica cada año, evalúa la viabilidad fiscal, la generación de ingresos propios, el nivel de endeudamiento, la inversión en proyectos y la planeación de los recursos. En esta oportunidad, la calificación de Subachoque fue de 74,3 puntos, lo que ubica a la población en la categoría de “Solvente”, que se le otorga a municipios con finanzas sanas y capacidad de inversión.