CAR celebra aval del Gobierno al crédito para la PTAR Canoas en Bogotá

El Gobierno Nacional dio luz verde al empréstito del Acueducto de Bogotá con el Banco Mundial por 100 millones de dólares, una decisión que marca un nuevo avance en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, considerada la obra de saneamiento ambiental más importante de Colombia.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) celebró el aval otorgado por el Ministerio de Hacienda, que permitirá apalancar financieramente el proyecto y garantizar su continuidad.

“La viabilidad dada por el Ministerio de Hacienda a la contragarantía del empréstito va a apalancar el proyecto de saneamiento ambiental más relevante del país: la PTAR Canoas”, afirmó Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR Cundinamarca.

Una apuesta a largo plazo por el río Bogotá

El Consejo Directivo de la CAR ya había autorizado, el 21 de abril de 2025, nuevas vigencias futuras para el proyecto, en un horizonte financiero de 23 años (2025-2048). Con esta decisión, la participación de la CAR en la obra asciende al 46,59 % de los gastos de capital, lo que ratifica su papel central en la recuperación ambiental del río Bogotá.

La PTAR Canoas, ubicada en el sur de la ciudad, tratará el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de las de Soacha, beneficiando a más de 12 millones de habitantes de la capital y municipios vecinos. Su operación reducirá de manera significativa la contaminación química y biológica del río Bogotá y sus afluentes.

Un proyecto de impacto nacional

“Esta obra, cofinanciada por la CAR Cundinamarca con un aporte superior a 14 billones de pesos, permitirá hacer realidad el sueño de ver el río Bogotá limpio y recuperado”, destacó Ballesteros.

El funcionario subrayó que el respaldo del Gobierno Nacional refleja su compromiso con uno de los proyectos ambientales más estratégicos del centro del país, desarrollado en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Ambiente de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

“Agradecemos la voluntad de colaboración del Gobierno al avalar este empréstito, que será cancelado por las entidades que integran el convenio: la EAAB, la Secretaría de Ambiente de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la CAR”, puntualizó el director.

Con este impulso financiero, la PTAR Canoas entra en una nueva etapa decisiva para el saneamiento del río Bogotá, una meta ambiental que ha tomado más de una década y que representa un legado de infraestructura verde para las futuras generaciones.

