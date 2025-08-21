Transmilenio Soacha empieza a ver la luz después de una década

Soacha está a contados 12 meses de ver funcionando el TransMilenio, una obra que se ha alargado por 10 años. Foto: Cortes

Avanza la principal obra de movilidad en Soacha, destinada a cambiarle la vida a todo un municipio, pero especialmente a las casi 400.000 personas que a diario se movilizan a trabajar o a estudiar entre Soacha y Bogotá: las fases II y III de Transmilenio. Esta obra se planeó con 4,4 km nuevos de troncal, que arrancan en la estación San Mateo, y tendrá seis estaciones, dos puentes vehiculares, cinco puentes peatonales, un paso deprimido y el Patio Portal El Vínculo, en inmediaciones del municipio de Sibaté, lo que, sin duda, terminará beneficiando también a esa población.

Con la primera etapa de Transmilenio Soacha, en la que se construyeron solo cuatro estaciones, quedó en evidencia el impacto del sistema masivo en la movilidad del municipio, tanto que se quedó corta para atender la demanda de una población que históricamente ha padecido las dificultades y los costos de llegar a la capital. Ahora, con la apuesta de la Gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de extender la troncal, este panorama cambiará a partir julio de 2026, fecha en la que se proyecta su inauguración.

A este proyecto (anhelado por años), si bien ha sorteado una serie de retrasos, dificultades, incumplimientos y una pandemia (que obligó a cambiar los planes de ejecución), en la actualidad lo rodea el optimismo, luego de que la Gobernación informó sobre los nuevos progresos de la construcción. A la fecha, según la administración, los trabajos reportan un avance general del 61 %.

La obra está dividida en dos lotes: uno a cargo del Consorcio Vial de Soacha, y otro a cargo de ConConcreto. La interventoría está a cargo del Consorcio TPF–ICEACSA y de Inter Diseños respectivamente. En detalle, el reporte de los constructores indica que ya está listo el Patio Portal El Vínculo, el más grande del sistema, el cual tiene capacidad para 296 buses biarticulados y articulados, equivalentes a 6,7 kilómetros de buses en línea recta. En cuanto a la adquisición predial y las demoliciones, ítems que fueron uno de los mayores dolores de cabeza de la obra, hoy reportan un avance del 99%.

A esto se suma la construcción de los puentes peatonales, que está en el 84,86 % (construidos Ducales, Altico y Humedal Compartir); la del puente vehicular de la Calle 22, que reporta un 39,04 %; las obras de urbanismo y mobiliario, en un 31,85 %, y las calzadas exclusivas y mixtas, en el 38,45 %, dato que se resume en 1.960 metros de calzada exclusiva intervenidos (de 4.400) y casi 3.000 de calzada mixta. En cuanto al compromiso ambiental del proyecto se establece que se han sembrado más de 3.000 árboles; la iluminación será 100% LED, y durante las obras se han reutilizado 200 toneladas de residuos de demolición.

“Uno de los hitos más importantes es la construcción de un colector de aguas lluvias de 3,6 km, que atraviesa la ciudad por debajo de la Autopista Sur, clave para mitigar inundaciones en las comunas 1 y 6 durante la temporada de lluvias. De este, ya se han instalado 1.849 metros mediante tuneladoras. Además, en la estación intermedia 3M se construye un nodo estratégico para el sistema de alimentadores, con nueve plataformas que permitirán la conexión con toda la red de rutas que se está diseñando para el municipio. Actualmente presenta un avance del 20,91%”, informó la Gobernación.

Los planes son acelerar este año a fondo para consolidar a mediados de 2026 la ilusión de conectar a Socha con la capital a través de un servicio que reducirá tiempos de desplazamiento y mejorará la calidad de vida. Su importancia es evidente. Hoy, solo con una fase en operación, el sistema aún queda lejos para los residentes de algunos de los barrios más poblados del municipio y la oferta de medios complementarios no garantiza que los soachunos lleguen a sus destinos en menos de dos horas y sin gastar más de lo presupuestado. La troncal en construcción ilusiona a los pobladores, pues promete contar con el respaldo de una la red de alimentadores y transportes, que facilitarán sus viajes.

“Esta no es solo una obra de infraestructura. Es una inversión en bienestar para miles de familias que se movilizan cada día entre Soacha y Bogotá. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de ofrecer una movilidad moderna, digna y sostenible”, comentó el gobernador Jorge Emilio Rey.

El vaso medio lleno

A la troncal de Transmilenio en Soacha se le ha criticado casi todo en 10 años. La obra, que está dividida en tres fases, ha tardado más de lo esperado, al punto de que la Contraloría dijo que la obra hacía parte del ranking “elefantes blancos” en Cundinamarca. Según el reporte de la interventoría, los retrasos acumulados alcanzan el 29 %, por lo que se le ha insistido a los contratistas acelerar la ejecución.

Pese a esto, para el gobernador Jorge Emilio Rey se viene un año crucial y, en este caso, solo resta avanzar. Lo importante es evaluar cómo va la obra, a pesar de los contratiempos y trabajar sin descanso, para poder demostrar cómo en cuestión de meses casi 1.000.000 de soachunos dejarán de estar hacinados en cuatro estaciones de Transmilenio que hay en el municipio y contarán con un servicio de mayor calidad.

Los avances que en los últimos años ha reportado la Gobernación son históricos, si se tiene en cuenta el ritmo y las dificultades que enfrentó el proyecto al comienzo. Ahora, el panorama empieza a cambiar, para materializar el objetivo principal: mejorar la conectividad, reducir los tiempos de desplazamiento y transformar la experiencia de movilidad de más de un millón de ciudadanos, aclara la Gobernación.

Para Rey, este es otro de esos proyectos que no tiene vuelta atrás y ya hay una fecha tentativa para que Soacha y Bogotá empiecen a disfrutar de una vida más dinámica. Aún con una baraja de dificultades económicas y administrativas, el proyecto seguirá avanzando hasta que, en 2026, Cundinamarca pueda presumir de tener un nuevo sistema que con inversión y constancia les cambiará la vida a millones de personas.

