Las hipótesis detrás de la masacre en Mesitas del Colegio; no serían turista

Las autoridades siguen varias pistas alrededor de la masacre que se registró en la tarde del pasado martes 19 de agosto en la vereda San Ramón del municipio de Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, que dejó tres personas muertas y tres más heridas.

Según indicó el alcalde del municipio, Diego López Palomo, el hecho se registró en la finca Villa Claudia, donde se encontraba un grupo de personas que no eran turistas. Sobre lo ocurrido, se conoció que al lugar llegaron dos hombres en una motocicleta, que dispararon contra el grupo de personas.

En la finca, las autoridades encontraron los cuerpos de dos personas, mientras que la tercera víctima mortal fue hallada posteriormente en otro punto, debido a que habría intentado huir en medio del ataque armado. Aunque se habló de personas desaparecidas, las autoridades confirmaron que hallaron a todos los que se encontraban en el lugar.

Sumado a esto, Rey señaló que entre los lesionados hay “un hombre de 26 años con herida de antebrazo izquierdo, un hombre de 68 años con herida en el cuello y hombro, y una mujer de 49 años con herida abdominal”. De estos, uno fue atendido en el hospital de Mesitas, mientras que a los otros dos los trasladaron a La Mesa.

Las hipótesis de la masacre en Mesitas de El Colegio

Sobre lo ocurrido, el alcalde López señaló a Caracol Radio que primeros indicios señalarían que detrás de los hechos no estarían grupos armados, así como reiteró que las víctimas no eran turistas. “Venían del Llano. Estaban en una especie de descanso en una finca, en una especie de refugio. Entonces lo que nos da a entender las primeras investigaciones es que es un hecho aislado de vendeta entre bandas que operan en Bogotá”.

Además de esto, las autoridades analizan las versiones de testigos, quienes señalaron que los sicarios, que serían extranjeros, habrían llegado al lugar exigiendo la entrega de un dinero. A esto se añade que tanto las víctimas mortales, como el dueño de la finca, tendrían antecedentes penales.

“La Policía de Cundinamarca investiga si la masacre podría estar relacionada con un tipo de retaliación hacia la familia, que al parecer tendría algún tipo de conflicto en Bogotá”, dijo el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, lo que refuerza la versión del alcalde.

¿Quiénes fueron las víctimas de la masacre en Mesitas del Colegio?

De acuerdo con López, “nos da tranquilidad que no es un hecho continuo, que no fue contra un turista, que sigue siendo igual de grave para un municipio, pero disponemos de toda la fuerza de la Policía de Cundinamarca para proteger esta zona turística”.

Sobre las personas asesinadas, las autoridades señalaron que fueron Ángel Natalia Vaca Santamaría, de 24 años, que tuvo una herida en la cabeza; Sol Margarita Morales Lara, de 67 años, con impactos en el cuello y el pómulo derecho, y Jobany Javier Chivata Daza, de 44, que registró una herida en el rostro.

En la lista de heridos está Jhon Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años, que recibió un disparo en un brazo; Luis Alberto Rodríguez, de 68 años, con heridas en el cuello y la espalda; y Claudia Teresa Rodríguez, con heridas en el abdomen. Todos permanecen en centros asistenciales.