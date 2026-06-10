Dato clave para el dólar, Nueva Política de Educación Ambiental y más en El Despertador

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🔴 Inflación en EE. UU.: el dato que mueve al dólar

Hoy se conocerá el nuevo dato de inflación de Estados Unidos, clave para el rumbo del dólar, tras el repunte global que siguió al informe de empleo de mayo y que elevó las expectativas de tasas de la Reserva Federal. El mercado espera señales claras: en la última entrega, el IPC sorprendió con un alza interanual de 3,8 % en abril, impulsado por gasolina y alimentos, y el subyacente avanzó 2,8 %.

(Lea La novela del caimán llanero, parte 1: algo no encaja en esta historia de cocodrilos)

El resultado de mañana será decisivo para medir si la presión sobre precios persiste en medio de la guerra y los costos energéticos. Un dato alto reforzaría la fortaleza del dólar y la cautela de la Fed; uno más moderado abriría espacio para alivio en los mercados.

🔴 Concejo pone bajo la lupa el futuro del Regiotram del Norte

Este miércoles 10 de junio, a las 9:00 a. m., la Comisión Segunda de Gobierno del Concejo de Bogotá continuará el debate de control político sobre el proyecto Regiotram del Norte, la logística y el transporte de carga, y el estado de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. En la jornada se discutirán las controversias técnicas, financieras y administrativas del proyecto, así como el compromiso de la administración distrital con su construcción y las consecuencias que tendría para la región. Al debate están citados funcionarios del Distrito, directivos del Metro y TransMilenio, y representantes del Gobierno Nacional, Cundinamarca y entidades de control.

🔴 Lanzan la Política Nacional de Educación Ambiental

Este miércoles, 10 de junio, el ministro de Educación, Daniel Rojas, y la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, le presentarán al país una nueva Política Nacional de Educación Ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La cita será a las 8:00 a.m. Es, dicen desde el Minambiente, una actualización de “la hoja de ruta para fortalecer la educación ambiental y responder a los desafíos actuales como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la construcción de territorios más justos y sostenibles”.

🔴Debates, alianzas y disputas jurídicas en la agenda de los presidenciables

La campaña de la segunda vuelta presidencial centrará su agenda en los acuerdos para un posible debate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Los dos candidatos ya pusieron sus cartas sobre la mesa que podrían acordar un espacio en el que las dos candidaturas presenten sus apuestas de gobierno de los próximos cuatro años.

En el medio, ambos candidatos afianzaron electorado y recibieron respaldos de varios sectores. Por ejemplo, de la Espriella buscó ampliar su apuesta en la costa Caribe, región en la que no ganó un solo departamento y que será su foco de campaña de los próximo 11 días. El martes estuvo en Cartagena y seguirá su correría por Montería. En tanto, Iván Cepeda recibió el respaldo del movimiento Soy Porque Somos de la vicepresidenta Francia Márquez y del bloque político del excandidato presidencial Santiago Botero.

Asimismo, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la campaña de De la Espriella bajar los símbolos patrios que han sido usados en su campaña y para ello dio un lapso de 24 horas. La medida ya fue impugnada por el equipo jurídico del candidato. En estas horas también se celebrará una nueva Comisión de Garantías Electorales liderada por el Ministerio del Interior, esto tras los ataques que sufrió la sede de Salvación Nacional en Cali. Candidatos piden mayores garantías para segunda vuelta mientras se acusan mutuamente, y si pruebas, de supuestos “autoatentados”.

🔴 “La Ley de Víctimas cambió la forma en que Colombia vio el conflicto armado”: Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo, exministro y autor de la norma, asegura que en estos 15 años de creación el mayor logro de la Ley de Víctimas fue convertir a las víctimas en sujetos de derechos y reconoce que la gran deuda sigue siendo la reparación de un universo que ya supera los 10 millones de personas. También revela cómo nació la ley, las resistencias que enfrentó y su papel en el camino hacia el Acuerdo de Paz.

En Colombia hay 10 millones de personas que han sufrido los efectos del conflicto armado y que están inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV). El promedio es devastador: 1 de cada 5 personas ha tenido que vivir los efectos de la guerra en el país.

La Unidad para las Víctimas señala que desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, el gobierno de Gustavo Petro ha sido el que más recursos ha destinado al pago de indemnizaciones, con un total de $6,7 billones. La cifra supera los $3,5 billones invertidos durante el gobierno de Iván Duque y los $2,4 billones y $2,5 billones ejecutados en los dos periodos de Juan Manuel Santos.

Sin embargo, desde la Alta Consejería advierten que para 2031 aún se necesitarían más de $407,3 billones “para el cumplimiento pleno de la ley”.

🔴 Protestas y posibles huelgas: los reclamos en EE. UU. y México antes del Mundial

El Estadio Azteca, donde este jueves se inaugurará el Mundial 2026, fue blindado con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante las manifestaciones de los maestros que transcurrieron este martes. Un grupo de entre 80 y 100 uniformados hizo presencia en el lugar con cascos, escudos y botas antimotines. Las autoridades también instalaron barreras de concreto y atravesaron un remolque para impedir el paso de la marcha.Los trabajadores de hoteles y de restauración en varias ciudades estadounidenses que serán sede del evento deportivo advirtieron sobre la posibilidad de que ocurran disputas y huelgas.

En Los Ángeles, California, unos 2.000 trabajadores del SoFi Stadium, representados por Unite Here Local 11, votaron con un 96% a favor de autorizar una huelga, ya que buscan un nuevo contrato sindical con aumentos salariales y protección frente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ahora bien, el grupo alcanzó un acuerdo tentativo, que se someterá a votación el miércoles.