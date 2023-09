Desmantelan mataderos clandestinos donde vendían carne de burro en mal estado

Imagen de referencia. Se decomisaron tres toneladas de carne en mal estado y 37 porcinos y 8 equinos. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Las autoridades realizaron un operativo en varias viviendas donde funcionaban mataderos clandestinos, en Barranquilla. En estos lugares se sacrificaban varios animales, entre ellos burros, que se encontraban en condiciones insalubres.

Según las autoridades, desmantelaron una organización delincuencial dedicada a sacrificar ilegalmente a animales equinos, bovinos y porcinos que no estaban en las condiciones de salubridad reglamentarias. La carne que salía de los mataderos para ser comercializada no estaba en condiciones aptas para el consumo humano, por lo cual la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Fiscalía y la Alcaldía coordinaron este operativo para el decomiso de los animales y el producto cárnico.

En la intervención se capturó en flagrancia a cinco personas y se incautaron 37 porcinos, ocho equinos y tres toneladas de carne en mal estado. También participaron funcionarios de la Dirección de Carabineros de Protección Ambiental y las secretarías de Salud y Gobierno del Distrito.

Según la Alcaldía, la venta ilegal de cárnicos es un negocio que genera miles de millones de pesos en la ciudad. “Los productos cárnicos generados por esta actividad ilegal generalmente son comercializados en puntos de expendio de carnes ubicados en la plaza de mercado del sector Barranquillita y en tiendas de barrio de diferentes sectores de la ciudad, generando ganancias aproximadas de 4.320 millones de pesos anuales”, indicó la alcaldía.

En abril de 2023 se desmanteló otro matadero clandestino en el departamento, pues no cumplía con las condiciones necesarias para su funcionamiento. En Tubará, sur del Atlántico, la Policía capturó a tres personas señaladas de haber cometido el delito de corrupción de alimentos y contaminación ambiental. Así mismo, se incautó más de media tonelada de carne que no contaba con el permiso de la Secretaría de Salud del Atlántico y que no cumplía con las condiciones de higiene exigidas.