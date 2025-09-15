Día sin carro y moto en Cali: multas, excepciones y detalles a tener en cuenta

Imagen de referencia. El decreto del día sin carro está abierto desde el pasado primero de septiembre para observaciones. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

En el marco de la conmemoración del Día mundial sin automóvil, la alcaldía de Cali anunció hace un par de semanas que implementará un nuevo día sin carro en septiembre, para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos y promover el uso de sistemas de transporte más sostenibles como la bicicleta o la patineta eléctrica.

La medida aplicará para vehículos particulares y motocicletas, que no podrán circular por la ciudad entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m. Durante este tiempo, la alcaldía implementará acciones para promover el uso de medios alternativos, así como ha motivado a la ciudadanía a hacer uso del transporte público.

Junto a esto, la Secretaría de Movilidad ha recomendado a quienes viven en la ciudad y municipios aledaños como Candelaria, Jamundí, Yumbo y Palmira a planificar los viajes que se realicen ese día, usar medios alternativos como la bicicleta o caminar en caso de que no sean recorridos tan largos.

Vehículos exentos el día sin carro y moto en Cali

De acuerdo con el decreto, que aún se encuentra en observación, hay una serie de vehículos que sí podrán circular ese día si cumplen con las siguientes condiciones:

Vehículos de emergencia, salud (ambulancias) y rescate.

Transporte público colectivo, individual (taxis) y masivo (MIO).

Vehículos eléctricos e híbridos registrados.

Transporte de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad identificados y con personal uniformado.

Vehículos escolares, de mensajería, seguridad privada, transporte de valores y servicios públicos esenciales.

Vehículos de personas con movilidad reducida, acreditados ante la Secretaría de Movilidad.

Sanciones por incumplir el Día sin carro

De igual forma, las autoridades han recordado que el incumplimiento de las medidas pueden generar multas de tipo C14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $650.000.

Sumado a esto, las autoridades podrán inmovilizar el vehículo que infrinja la restricción, por lo que también se recomienda a los vehículos exentos de la medida a revisar las condiciones que deben cumplir para poder circular.