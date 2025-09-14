Madre de Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena, denunció amenazas

La familia de Tatiana Hernández solicitó el traslado de la investigación a otra ciudad, pero se negaron. Foto: Archivo Particular

Lucy Díaz, madre de Tatiana Hernández, la estudiante de medicina que desapareció hace cinco meses en Cartagena, denunció que ha recibido llamadas extorsivas y amenazas que, según ella, provendrían de personas implicadas en el caso.

La mujer contó que estas intimidaciones los llevaron, a ella y a su esposo, Carlos Hernández, a tomar la decisión de abandonar la ciudad por razones de seguridad. Pidieron medidas de protección, pero las autoridades indicaron que no podrían elegir la ciudad de traslado, sino la Fiscalía es quien escoge el lugar. Por esto, la familia decidió mudarse por su cuenta y negarse a la seguridad de la entidad para poder mantenerse al tanto del proceso desde un municipio cercano a la ciudad.

“Nosotros dijimos que de esa forma pues nos arriesgábamos y no tomábamos ese sistema de seguridad y lo que vamos a hacer es que, la próxima semana, ya nos vamos de Cartagena”, señaló a FM.

Además, la mujer explicó que la abogada junto con la familia, solicitaron a la Fiscalía trasladar la investigación a otra ciudad debido a los riesgos a los que se están enfrentando. Sin embargo, la entidad negó el cambio ya que en ese caso el proceso tendría que empezar de cero. “Si se lleva todo para la Fiscalía de Cundinamarca, en Bogotá, es iniciar de cero”, explicó Díaz.

La madre aseguró que el caso continuará bajo supervisión y que actualmente la Fiscalía adelanta un resumen de la información obtenida de los dispositivos de la joven desaparecida.

Tatiana Hernández desapareció el 13 de abril en Cartagena. Aunque inicialmente pensaron que pudo haberse ahogado, la búsqueda y las investigaciones reflejan que podría tratarse de otra situación. La familia insiste en que no dejarán de buscarla ni de exigir avances claros en la investigación.