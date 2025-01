El Despertador: marchas contra posesión de Maduro, secuestrados por el ELN y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴Marchas por Venezuela en vísperas de la investidura presidencial

Este 9 de enero, por convocatoria de la líder opositora María Corina Machado, se espera que multitudes de venezolanos salgan a manifestarse, dentro y fuera de su país, en vísperas de la investidura presidencial.

El viernes, tanto Nicolás Maduro como Edmundo González pretenden juramentarse como presidente de Venezuela. El primero llega con el respaldo de las principales instituciones del país, desde el Consejo Nacional Electoral que proclamó su reelección sin mostrar ni una sola prueba, hasta las Fuerzas Armadas, que siguen fieles al régimen. González Urrutia va respaldado por las actas electorales recabadas por los testigos de los comicios, creíbles para buena parte de la comunidad internacional.

Para manifestarse en contra de Maduro y a favor de González, los venezolanos en su país y los cerca de siete millones de la diáspora han sido convocados a movilizarse. Puede consultar los puntos de encuentro y horarios en este enlace.

🔴Plantón en respaldo a Edmundo González

En Bogotá, a partir de las 10:00 a.m. en la Plaza de Bolívar, los venezolanos residentes en la ciudad, saldrán a las calles en apoyo al líder opositor. Esta decisión es impulsada por María Corina Machado, quien, a través de sus redes sociales ha llamado al pueblo venezolano de todas las partes del mundo a marchar en apoyo a Edmundo González.

🔴Petro no irá a Venezuela, pero sí tendrá representación en la posesión de Maduro

Después de la especulación que hubo al respecto, el presidente Gustavo Petro anunció que no asistirá a la ceremonia de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en el Palacio de Miraflores. Tanto en la mañana del martes, como en la tarde de este miércoles, se dieron dos reuniones definitivas para que se hiciera pública la decisión del jefe de Estado de no acudir a la ceremonia de este 10 de enero. “No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”, precisó en una publicación en X. En todo caso, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, sí estará presente en el acto protocolario.

🔴Liberados los seis secuestrados por el ELN en Arauca

En la tarde de ayer, 8 de enero, la Defensoría del Pueblo dio a conocer la noticia de la liberación de Ricardo Ramos, firmante del acuerdo de paz, su madre, su esposa y otras tres personas identificadas como Luis Rodríguez, Santiago Vega y Eduardo Rodríguez. Habían sido secuestrados el pasado 6 de enero en en la vereda Caño Tigre, del municipio Arauquita (Arauca), por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tras confirmarse el secuestro de las seis personas, que se encontraban cerca al Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Filipinas. la Octava Brigada del Ejército se movilizó hasta la zona para iniciar la búsqueda. La liberación fue posible gracias al apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Tame y la Iglesia Católica.

La liberación de los secuestrados se da justo después de que en la mañana de ayer hombres del Ejército sostuvieran un fuerte combate en la vereda El Cesar, del municipio de Arauquita, con integrantes del ELN. Durante la ofensiva, de la que no se reportaron heridos, se recuperó el cuerpo sin vida de otro secuestrado: Jorge Alberto García Duque, retenido por armados desde el 12 de diciembre.

🔴La inflación de 2024

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará este jueves 9 de enero a las 6:00 p. m. el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre y por ende, el acumulado de 2024. El dato de inflación es clave porque establece el incremento de algunos servicios en el país para 2025.

La mayoría de proyecciones estiman que el IPC de 2024 sea cercano al 5 %. Por ejemplo, los analistas de Fedesarrollo esperan que la cifra sea del 5,15 %, en un rango entre 5,10 % y 5,20 %. Del 5,2 % también es la estimación de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

Vale la pena recordar que en noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia se ubicó en 5,2 % para su variación anual (es decir, en comparación con el mismo mes de 2023). Esto supone una baja de 4,95 puntos porcentuales frente a la cifra registrada en noviembre del año pasado (10,15 %), según el informe del DANE.

🔴James Rodríguez define su futuro

James Rodríguez aterrizaría este jueves en Colombia para definir su próximo club. Según versiones de prensa, el colombiano, que rescindió contrato con Rayo Vallecano, interesa a Racing de Argentina, Junior de Barranquilla y Club León de México.

🔴Supercopa de España

Real Madrid y Mallorca disputan este jueves a las 2:00 p.m. la segunda semifinal de la Supercopa de España en la ciudad saudí de Yeda en un momento en el que los blancos cotizan al alza tras encaramarse al liderazgo de LaLiga frente a un equipo insular que aspira a dar la campanada del torneo. Barcelona espera rival para la final del domingo.

🔴Abierto de Australia

El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, celebra el sorteo de emparejamientos con el italiano Jannik Sinner, vigente campeón, como primer cabeza de serie, lo que podría hacerle coincidir en el mismo lado del cuadro con otro de los grandes aspirantes al título, el español Carlos Alcaraz, número tres del tenis mundial. También se sortea este jueves el cuadro femenino.

🔴Rally Dakar

Este jueves se disputa la quinta jornada del Rally Dakar, una etapa de 428 kilómetros cronometrados entre Alula y Hail. Los pilotos colombianos Francisco Álvarez (moto) y Javier Vélez (auto) continúan su participación en el Rally Dakar 2025 luego de finalizar en las respectivas posiciones generales 70 y 137 de la cuarta etapa, que tuvo salida en Al Henakiyah y llegada a Al-Ula (Arabia Saudita) con un total de 588 kilómetros (415 cronometrados y 173 de enlace).