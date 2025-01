El Despertador: Petro y Trump llegan a acuerdos, regreso a clases y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Gobierno Petro continuará recibiendo a colombianos deportados por EE. UU.

Tras dos reuniones de varias horas en la Casa de Nariño y en el edificio de la Cancillería, el gobierno del presidente Gustavo Petro se pronunció en torno a las sanciones que anunció el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que se superó el impase y que se continuará recibiendo a los colombianos deportados.

“Seguiremos recibiendo a los colombianos que retornen en calidad de deportados, garantizándoles las condiciones dignas”, indicó el canciller saliente Luis Gilberto Murillo, quien viajará próximamente a Washington para sostener reuniones bilaterales.

Igualmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció en un comunicado que ante la aceptación de la administración Petro de todos los términos propuestos por Trump dan marcha atrás con el paquete de sanciones económicas anunciadas.

El acuerdo entre ambos países se da luego de todo un día de tensión diplomática por las sanciones que Trump prometía poner en marcha ante la negativa de Petro de autorizar el aterrizaje de un avión con colombianos deportados. Entre esas, mencionó la suspensión del trámite de visas, el retiro de este permiso a todos los funcionarios del Gobierno y la imposición de aranceles entre el 25 % y el 50 % a los productos colombianos.

🔴 Más de 700.000 estudiantes regresan a clases

Este lunes 27 de enero, más de 700 niños, niñas y jóvenes regresan a los colegios públicos para iniciar el año escolar 2025. El alcalde Galán, los secretarios de Educación, Salud, Cultura e Integración Social, estarán presentes en el evento, que tendrá como invitado especial a Juan Gabriel Vásquez, escritor colombiano.

Uno de los grandes retos del sector educativo, es el cierre de brechas de aprendizajes fundamentales (matemáticas y lectoescritura), seguir avanzando en garantizar una atención oportuna y de calidad a la primera infancia, ajustar y atender las necesidades de los proyectos de vida de los jóvenes, y seguir trabajando en reducir los altos índices de violencia sexual y hostigamiento contra los menores, pues para algunos, su colegio es su único lugar seguro.

🔴 Preocupación de la Defensoría por enfrentamientos armados en distintas regiones

A la situación que pasa la región del Catatumbo (Norte de Santander) por los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ya deja 47.984 desplazados y otras 41 personas muertas, se suman los enfrentamientos en otros sitios del país.

En Antioquia, la entidad alertó sobre enfrentamientos entre disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo en al menos tres subregiones del departamento. En el municipio de Yarumal, los ataques ya dejan un saldo de cinco personas muertas; de los cuales dos fueron reconocidos por el Clan del Golfo como combatientes de sus filas.

En la vía que comunica al corregimiento de Loma de Ochalí, en el mismo municipio, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos mujeres que estaban secuestradas desde el pasado 23 de enero. El Clan del Golfo negó su responsabilidad en el hecho a través de un comunicado y ahora las autoridades investigan si se trataría de un caso de feminicidio.

Además de Yarumal, en los municipios de Briceño, El Bagre y en la región de la Serranía de San Lucas, los enfrentamientos entre grupos armados han obligado a más de 160 familias a desplazarse. “Esta confrontación, motivada por el control de rutas estratégicas y yacimientos mineros, ha ocasionado desplazamientos masivos, confinamientos, extorsiones y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”, señaló la Defensoría a través de un comunicado.

🔴 ¿Cómo está la salud rural en Colombia?

Este lunes, 27 de enero, Así Vamos en Salud presentará la segunda versión del Índice de Salud Rural (ISR), que mostrará cómo está la salud rural en el país, en medio de un complejo escenario para el sector.

El informe promete evidenciar cuáles han sido los avances en los últimos años y cuáles desafíos persisten en la salud de la ruralidad del país.

🔴 80 años de la liberación de los prisioneros de Auschwitz

Este lunes se conmemora el octogésimo aniversario de la liberación de los judíos retenidos durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Auschwitz. Por este hecho, cada año se conmemora el 27 de enero el Dia Internacional en Memoria del Holocausto y, al ser este un aniversario especial, el museo Auschwitz-Birkenau lo celebrará con un evento que celebra a sus supervivientes.

En este evento harán presencia alrededor de 50 países y organizaciones internacionales, que se congregarán para escuchar los testimonios de algunos de los pocos sobrevivientes que quedaron de esta tragedia.

🔴 Colombia frenó a Argentina y piensa en Ecuador

Colombia debutó ayer en el Sudamericano Sub-20 con un empate 1-1 frente a Argentina en un partido intenso disputado en el estadio Misael Delgado de Valencia. Óscar Perea abrió el marcador para la Tricolor al minuto 32, pero Claudio Echeverri igualó rápidamente para la Albiceleste. En un segundo tiempo equilibrado, Colombia mostró solidez defensiva y contó con la gran actuación del arquero Jordan García para mantener el resultado.

Ahora, la selección dirigida por César Torres buscará su primera victoria este martes frente a Ecuador a las 6:30 p.m., en un duelo clave para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del grupo. La Tricolor deberá aprovechar su buen rendimiento defensivo y afinar su ataque para sumar tres puntos ante un rival que descansó en la jornada anterior. Hoy continúa la acción en el torneo. En el Grupo A, Chile enfrentará a Perú, mientras que Uruguay se medirá con Paraguay.

🔴 Sigue la primera fecha en la Liga BetPlay

La primera fecha de la Liga BetPlay 2025 dejó como líder provisional a Nacional, tras su contundente 4-0 sobre Once Caldas. América y Santa Fe también ganaron en casa, venciendo 4-3 a Llaneros y 2-1 a Pereira, respectivamente. Boyacá Chicó se impuso 1-0 a Bucaramanga en un partido accidentado por problemas eléctricos, mientras que Junior y Deportivo Cali empataron 0-0 en Barranquilla, y Medellín igualó 1-1 con Alianza en Valledupar. La jornada se vio empañada por el ataque al bus de Millonarios en Santa Marta, que obligó a aplazar su duelo ante Unión Magdalena. Los partidos restantes se jugarán entre lunes y martes: Águilas Doradas vs. La Equidad, Tolima vs. Pasto y Fortaleza vs. Envigado.