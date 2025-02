El Despertador: cambios en el Gobierno, nuevos cierres viales por el Metro y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro continúa estudiando cambios en el gabinete

Tras regresar al país, el presidente Gustavo Petro continúa analizando los cambios que hará en el gabinete ministerial para lo que resta de su mandato. Este lunes se reunió con la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, con quien no hablaba desde el pasado consejo de ministros transmitido en vivo y que generó fracturas al interior del gabinete. Hay expectativa por saber si continúa o no en su cargo en el Ministerio, que ha sido criticado por el mismo mandatario por no presentar las mejores cifras de ejecución presupuestal.

El presidente también se vio con el ministro del Interior encargado, Gustavo García, quien tiene la tarea de continuar el trámite de varias reformas en el Congreso, entre esas la de salud, que no tuvo un avance significativo en las sesiones extraordinarias que se convocaron y no fue agendada para este martes, pese a la intención del Ejecutivo y del mismo presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.

El mandatario estudia qué cambios pondrá en marcha, luego de haber hablado con varios de sus funcionarios y con militantes del Partido Liberal, Partido de la U y la Alianza Verde. Con estas colectividades dialogó sobre la posibilidad de que ingresen al Gobierno con el objetivo de hacer un frente amplio.

🔴 Masacre de El Salado: 25 años después la barbarie de las AUC

Se cumplen 25 años de uno de los episodios más crueles del conflicto armado en Colombia: la masacre de El Salado (Carmen de Bolívar, Bolívar). Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, un grupo de 450 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de los hermanos Castaño, entraron a la población, torturaron y asesinaron a 67 personas.

Los paramilitares hurtaron las pertenencias de los pobladores, y destruyeron sus viviendas y las obras de infraestructura del pueblo. La comunidad fue obligada a aglomerarse en la cancha de microfútbol mientras presenciaba actos de violencia en contra de sus familiares, amigos y vecinas.

Esta fue solo una de las 42 masacres que ocurrieron entre 1991 y 2001 en la región de los Montes de María. Al menos 354 personas fueron víctimas de múltiples vejámenes y murieron en hechos violentos, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

🔴 Nuevo cierre en Av. Caracas por obras del Metro

La Secretaría de Movilidad anunció un nuevo cierre vial para continuar con las obras de construcción de la anhelada Primera Línea del Metro de Bogotá. Esta vez los cierres inician este 18 de febrero en el centro de la ciudad, puntualmente en los carriles mixtos de la Avenida Caracas entre las calles 1 y 11.

“Se realizarán desvíos específicos, los cuales estarán debidamente señalizados para llegar a los sectores de San Victorino y San Bernardo”, anunció la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

En ese sentido, las personas que cotidianamente se movilizan sentido sur-norte o viceversa por la Av. Caracas, tendrán que tomar vías alternas como la carrera 10, la carrera 13, la carrera 24 y la carrera 27 para poder llegar a sus destinos.

🔴 Edmundo González y María Corina Machado recibirán el Premio al Coraje

En el marco de la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia en Ginebra, Suiza, los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado recibirán el Premio al Coraje un reconocimiento otorgado a defensores de la democracia y los derechos humanos a nivel mundial.

El premio se les concede por su lucha en favor de la restauración democrática en Venezuela y por su denuncia del presunto fraude electoral ocurrido el pasado 10 de enero, cuando el gobierno de Nicolás Maduro se proclamó ganador de los comicios.

González, quien actualmente vive exiliado en España, asistirá en persona a la ceremonia de premiación, mientras que Machado participará de manera virtual, ya que tiene prohibido salir del país. Su última aparición pública fue el día de la investidura de Maduro.