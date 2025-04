El Despertador: balance racionamiento, acuerdo con disidencia y Papá Pitufo

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro dice que homicidios han aumentado en Bogotá, Cali y Pereira

El presidente Gustavo Petro aseguró que hay tres ciudades en las que han aumentado los homicidios en los primeros dos meses de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado: Bogotá, Cali y Pereira. “Si estas tres ciudades no hubieran subido sus homicidios, la tasa en Colombia hubiera bajado”, dijo. Lo dijo durante el Primer Encuentro de Comandantes de 2025, realizado en Bogotá, en el que también afirmó que espera que el próximo consejo de ministros televisado gire en torno a las estrategias de seguridad durante su Gobierno.

Aunque aseveró que “no es cierto que estemos viviendo una crisis de seguridad”, manifestó su interés en que se conozca en detalle las cifras sobre este tema, así como las estrategias a desarrollar. Sobre Medellín aseguró que “rompe el récord del mundo porque la ciudad más violenta pasa a ser la menos violenta. Medellín disminuyó en 8,7 la tasa de homicidios en estos dos meses. Si sigue disminuyendo, casi podría asegurar que la tasa de homicidios nos daría por debajo de 10 por 100 mil habitantes”.

🔴 Alcaldía presentará balance del primer año de racionamiento de agua en Bogotá

Este viernes 11 de abril se cumple un año de la medida de racionamiento de agua en Bogotá a raíz de los bajos niveles en los embalses que surten de agua a la ciudad y a los municipios de la Sabana Centro.

Para entregar el balance general de lo que fue el primer año de esta medida inédita, este viernes, a las 6:00 a.m., el alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, realizarán una rueda de prensa en la Subcentral Usaquén de la Empresa de Acueducto, en la calle 1120 con carrera 9.

🔴Audiencia de Papá Pitufo

Este viernes 11 de abril se adelantará la audiencia en la que la Fiscalía insistirá, ante un juez de segunda instancia, que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, sea enviado a una cárcel de manera preventiva mientras es procesado penalmente. El líder de la que era, tal vez, la red de contrabando más grande del país, habría entregado más de mil millones de pesos en sobornos a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera para entrar mercancía a través de Cartagena y Buenaventura.

Marín Buitrago es investigado desde 2023 por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar y ofrecer. El hombre tendría fuentes de información en la Fiscalía, por lo que se enteró de que las autoridades seguían halando la cuerda de su entramado de negocios ilegales. Por esa razón, salió de Colombia a comienzos de 2024 y entró sin problemas a España, por tener doble nacionalidad. Allí fue detenido el 5 de abril de 2024, por una Orden Internacional de Detención de Colombia, pero quedó en libertad condicional mientras avanzaba el proceso de su extradición.

Cuando esta fue aprobada por la justicia española, se fugó a Portugal, donde fue retenido, una vez más, el 3 de diciembre de 2024. Allí permanece privado de la libertad y no ha querido asistir a las audiencias de su caso ante las autoridades colombianas, por lo que fue declarado en contumacia o rebeldía por la justicia colombiana. Con la solicitud de la medida que se resolverá hoy, se definirá qué pasará con Papá Pitufo en caso de regresar al país, para que siga respondiendo a la investigación en su contra.

🔴 Presentación de los planes Éxodo y Retorno que regirán durante la Semana Santa

Este viernes 11 de abril, a las 12:00 p.m., el alcalde Galán, el director de la Región Metropolitana, Luis Felipe Lota y el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, anunciarán las medidas de movilidad que aplicarán en los ingresos y salidas de la capital y el vecino municipio en el marco de la Semana Santa. La cita será pasado el mediodía en el Terminal de Transportes del Sur.

🔴 Gobierno y disidencia FARC de Walter Mendoza firman hoja de ruta un acuerdo de paz definitivo

El Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) anunciaron la firma de tres acuerdos fundamentales tras la cuarta ronda de diálogos sostenida en los últimos días en La Hormiga, Putumayo. Los compromisos abarcan aspectos de sustitución de cultivos ilícitos, respeto al Derecho Internacional Humanitario y la definición de una hoja de ruta hacia un acuerdo de paz definitivo.

El primer acuerdo establece un plan de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, específicamente hoja de coca, que abarcará 30.000 hectáreas en dos de los departamentos más afectados: Putumayo y Nariño. El segundo acuerdo es la no vinculación de menores de 18 años a sus filas, la prohibición del uso de minas antipersonal, el respeto por los bienes civiles y la garantía de acceso a misiones médicas.

El tercer acuerdo alcanzado contempla la elaboración conjunta de una hoja de ruta y una línea de tiempo para construir un acuerdo de paz definitivo. Aunque no se detallaron los plazos ni los mecanismos específicos.

🔴 Termómetro al empleo informal de Colombia

Hoy, el DANE publicará las cifras de empleo informal del trimestre diciembre 2024 a febrero 2025, un abrebocas de lo que ha sido el arranque del año.

En el último informe del DANE (correspondiente al periodo noviembre 2024 a enero 2025) la población ocupada en el sector informal aumentó a 56 %, frente al 55,7 % del trimestre anterior. Los hombres concentran la mayor porción, con 57,8 % del total, y Sincelejo, con 67,4 %, fue la ciudad con mayor informalidad laboral.

🔴 Copa Libertadores

Atlético Bucaramanga venció 2-1 a Racing en Buenos Aires y llegó a cuatro puntos en el Grupo E de la Libertadores 2025. En cambio, Atlético Nacional perdió el liderato del Grupo F tras caer 3-0 ante Internacional en Brasil.

🔴Tenis Montecarlo

El español Carlos Alcaraz, tercer jugador del mundo y máximo favorito tras las eliminaciones de Novak Djokovic, Alexander Zverev o Daniil Medvedev, busca este viernes el pase a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo por primera vez en su carrera frente al francés Arthur Fils.

🔴Vuelta al País Vasco

La Vuelta al País Vasco disputa una etapa, de 172,4 kilómetros, diseñada por uno de los grandes del pelotón, Pello Bilbao. Será una jornada marcada por cuatro puertos de montaña que trasladará a los corredores de Orduña a Gernika, ciudad del ciclista del Bahrain Victorious.

🔴Liga Bet Play

Luego del partido entre Equidad vs. Santa Fe de este jueves, sigue la jornada 13 de la Liga BetPlay 2025 con los duelos entre Llaneros vs. Fortaleza (6:00 p.m.) y Deportivo Cali vs. Águilas Doradas (8:10 p.m.).