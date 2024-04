El Despertador: Casos Odebrecht y Trump, Petro se reúne con la CPI y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Judicial. Se define imputación contra los directivos brasileros de Odebrecht.

Este viernes, desde las 9:00 a.m., un juez decidirá sobre una petición hecha por la Fiscalía en contra de 11 exdirectivos de Odebrecht, la corrupta multinacional brasilera que ganó contratos en Latinoamérica a punta de sobornos y habría financiado irregularmente campañas políticas. La determinación de la justicia tiene que ver con la solicitud que hizo el ente investigador el pasado lunes, cuando le pidió a un juez que declarara a los empresarios en contumacia, es decir, que se les pudieran imputar cargos por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, así ellos ya fueran debidamente notificados y no se hayan presentado a la audiencia. La audiencia se realizó de manera reservada, aún no se sabe por qué motivos, pero hoy se conocerá la decisión del juez. Los implicados en este asunto, que por fin avanza luego de siete años de haber estallado el escándalo, son Eder Paolo Ferracutti, Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Antonio Martonelli, Luiz Bueno Junior (presidente de Odebrecht en Colombia), Luiz Darocha Soarez, Yesid Arocha (representante legal en Colombia), Amilton Hideaki Senday, Luiz Batista Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenes y Luiz Claudio Texeira. La línea de investigación anunciada por la Fiscalía se basa en un asunto que era más que conocido desde 2017, cuando estalló el escándalo: Desde la sede de Odebrecht en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, que se dedicó a distribuir en distintos niveles los sobornos con los que lograban adueñarse de grandes proyectos de infraestructura y financiar campañas políticas en Colombia y Latinoamérica. La decisión es clave porque desde que estalló el escándalo había claros indicios de que los empresarios de Odebrecht en Colombia fueron pieza clave en la red de corrupción. En 2019, Leonardo Espinosa, el entonces fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, fue uno de los primeros en advertir sobre el papel clave de los ejecutivos de Odebrecht y en cuestionar por qué nunca se les imputó cargos.

🔴 Internacional. Testimonio clave en caso contra Donald Trump

David Pecker, expresidente de la empresa editora del diario amarillista National Enquirer y primer testigo de la fiscalía en subir al estrado en el caso penal contra Donald Trump, desgranó el jueves la práctica denominada “atrapar y matar”, que consiste en comprar noticias potencialmente perjudiciales para “enterrarlas”. Su testimonio ha sido clave para entender el caso contra el expresidente. Según Pecker, el National Enquirer pagó 150.000 dólares por la historia sobre una supuesta relación sexual que habría mantenido con Trump con la actriz Stormy Daniels. El fin: esconderla. ”Compramos la historia para que no la publicara ningún otro medio”, reconoció Pecker a la fiscalía. “No queríamos que perjudicase a Trump o dañase su campaña”. Este viernes, la defensa del magnate realizará un contrainterrogatorio con el que busca demostrar que esta práctica de “atrapar y matar” era algo habitual en la empresa, incluso antes de colaborar con Trump. Sin embargo, el curso del juicio parece tener incómodo y contrariado al expresidente.

🔴 Política. Petro y la Corte Penal Internacional

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunirá con el presidente Gustavo Petro en el Palacio de Nariño como parte de su recorrido por Colombia en el que ha ratificado el apoyo del tribunal al país. A pesar de que el fiscal tenía previsto asistir a un acto en La Guajira con la JEP, canceló su participación tras recibir la invitación del primer mandatario. Durante su visita, Khan elogió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como “un ejemplo para el mundo” en una declaración conjunta con el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tras una reunión en el Palacio de San Carlos. Durante el encuentro, se suscribió un acuerdo de cooperación para fortalecer el sistema judicial colombiano y reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. La visita de Khan a Colombia sigue a su paso por Venezuela, donde se reunió con el presidente Nicolás Maduro.

🔴 Vivir. Plan para proteger Chiribiquete

Aseguran recursos para proteger durante 30 años al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, así lo anunciaron ayer Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), la Sociedad Zoológica de Frankfurt y el fondo alemán Legacy Landscapes. Esta financiación se llevará a cabo por medio del fondo “Chiribiquete, un paisaje para siempre” y contará con la inversión de un millón de dólares anuales. El campo de acción del fondo se llevará a cabo en 6.670.816 hectáreas del parque distribuidas así: 4.268.000 de hectáreas correspondientes al total del área protegida como zona núcleo; 1.773.962 de hectáreas de los resguardos indígenas que bordean el Parque; 650.590 hectáreas correspondientes a la zona tipo A de la Reserva Forestal de Ley 2ª, con el fin de evitar la fragmentación de la conectividad y mantener la prestación de servicios ecosistémicos; y 1.464 hectáreas del resguardo El Itilla, totalmente traslapado con el Parque.

🔴 Colombia, a seguir su paso perfecto en el Sudamericano Femenino sub-20

La selección femenina de Colombia encara un nuevo partido en el Sudamericano sub-20 que se realiza en Ecuador. El combinado nacional ya debutó en el hexagonal final con victoria, el pasado martes contra Perú por 1-0, y ahora va por un nuevo triunfo. El encuentro, por la segunda fecha de la ronda final del torneo, será contra Venezuela. El partido comienza a las 4:00 p.m. y tendrá transmisión del Gol Caracol y la señal HD2 del Canal Caracol. Hasta ahora, Colombia lleva pleno de victorias, con cinco triunfos en cinco partidos. La selección es favorita al título, que es el gran objetivo porque la clasificación al mundial de la categoría, que este año se hará en nuestro país, ya está asegurada por ser la sede del evento.

🔴 Cultura. “La última generación”, un poemario que va a durar el resto de tu existencia

Hoy, a las 6:00 p.m. en el stand de El Espectador en la Feria del Libro de Bogotá, podrá asistir el conversatorio que explora el primer poemario de María Luisa Sanín, junto a Jorge Danilo Bravo Reina, periodista del Magazín Cultural de El Espectador. La charla será una reflexiona sobre la experiencia de pertenecer a la generación actual, mediada por el arte y poesía contemporánea. Este poemario invita a una reflexión contemporánea sobre el mundo, se cuestiona por los dispositivos, el uso que les damos y la forma en que moldean o transforman realidades. Se acerca a la crítica social: hay un componente político, reflexiones ambientales y ecológicas, simpleza de lo cotidiano y una constante observación sobre el paso del tiempo y la nostalgia.

🔴 Bogotá. Continúa el racionamiento, hoy le corresponde a la zona 7

Para este viernes 26 de abril, el racionamiento de agua aplicará para la zona 7, es decir, para barrios de las localidades de Kennedy y Fontibón, además de tres municipios de la sabana: Madrid, Funza y Mosquera. Recuerde que los cortes de agua duran 24 horas, es decir, arrancan a las 8:00 a.m. de este viernes 26 y terminan a las 8:00 a.m. del sábado 27 de abril. Tenga en cuenta que el servicio puede durar en regresar completamente un par de horas más debido al recorrido que el líquido realiza por todo el sistema de tuberías. Así las cosas, los límites para el racionamiento en la zona 7, son:·

+ Entre calle 16C y 26, entre Avenida Boyacá y Ciudad de Cali

+ Entre calle 14 y 24, entre Avenida Ciudad de Cali y río Bogotá

+ Entre calle 26 y Avenida 1 mayo, entre carrera 68 y Avenida Boyacá

+ La medida también aplica en Funza, Madrid y Mosquera (en este último, en los sectores de Planadas y Mosquera 1 y 3).

🔴 Alcaldía entrega balance de los primeros 15 días de racionamiento

En la mañana de hoy el alcalde Carlos Fernando Galán hará un balance de los primeros 15 días de la medida de restricción de agua en Bogotá y varios municipios aledaños. En rueda de prensa que se llevará a cabo desde las 7:00 a.m. en la Alcaldía Mayor de Bogotá, el mandatario entregará información detallada de los índices de consumo durante los ciclos de racionamiento, además de los niveles actuales de los embalses que surten de agua a la ciudad y de la incidencia que en estos han tenido las lluvias de los últimos días, tanto en la zona urbana como en los puntos rurales donde están ubicados los embalses.