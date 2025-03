Día cívico, marchas en Colombia, reforma laboral y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Marchas en respaldo a las reformas

Este martes, se vivirá en paralelo una jornada de movilizaciones en las calles y el debate de la reforma laboral. El presidente Gustavo Petro decretó día cívico para incentivar la participación en las marchas convocadas por el Pacto Histórico en respaldo a su gobierno y sus reformas. Se espera presencia de centrales obreras, organizaciones indígenas y grupos estudiantiles.

Mientras tanto, en el Congreso, la Comisión Séptima del Senado debatirá desde las 10:00 a.m. el futuro de la reforma laboral, una de las principales apuestas del Ejecutivo y que está virtualmente hundida luego de que ocho senadores firmaran su ponencia de archivo la semana pasada. La jornada se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad: el acceso al Capitolio estará restringido solo a congresistas, funcionarios, contratistas y medios acreditados.

Puntos de concentración en Bogotá

La capital será un punto clave para las manifestaciones, estos son los puntos de concentración:

8:00 a. m. Marcha: ¡Las reformas se aprueban en la calle! Desde el Hospital San Juan de Dios hasta la Plaza de Bolívar.

8:00 a. m. Movilización por la defensa del territorio, la identidad y nuestros derechos Convocada por Bogotate Nasa SA’T’WE’SX. Desde el Planetario Distrital hasta la Plaza de Bolívar.

8:00 a. m. ¡Nos movilizamos en apoyo a las reformas! Convocada por el sector universitario. Desde la Universidad Pedagógica Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

9:00 a. m. Marcha: Vamos a la calle en rechazo al hundimiento de la reforma laboral. Convocada por la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad. Desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

9:00 a. m. Marcha: El pueblo es quien decide Convocada por el Pacto Histórico. Desde la calle 45 con carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar.

9:00 a. m. Marcha: Sí a las reformas sociales – Movilización masiva- Convocada por SENTI PENSAP, ACEU y el Movimiento Esapista de Bienestar Estudiantil. Desde la estación de TransMilenio Calle 45 hasta la Plaza de Bolívar.

Rama Judicial no se acogerá al día cívico convocado por el gobierno

El Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación decidieron no acogerse a la convocatoria de día cívico promovida por el gobierno Petro, con el fin de apoyar la propuesta de consulta popular para tramitar la reforma laboral. Por medio de dos circulares dieron a conocer que todos los funcionarios de la Fiscalía, despachos judiciales y oficinas administrativas de la Rama Judicial prestarán sus servicios sin novedad alguna. También la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se sumó a la iniciativa de “mantener las operaciones con normalidad”.

“Se mantendrán las operaciones con normalidad, asegurando que los ciudadanos puedan acceder a los medios judiciales sin interrupciones”, se lee en la circular del Consejo Superior de la Judicatura, firmada por su presidente, el magistrado Jorge Enrique Vallejo. En la misma línea se pronunció la Fiscalía: “Se garantizará el acceso a las instalaciones de la entidad, las cuales estarán prestas a atender a la ciudadanía”.

El termómetro de la economía en 2025

Primer pulso a la economía. La meta de la recuperación ha quedado como un eslogan añejo: ¿hay o no recuperación económica? Hoy el DANE publicará el informe de enero del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), una herramienta fundamental para detallar la evolución en el corto plazo de las actividades económicas.

El ISE es un termómetro clave, pues complementa los reportes trimestrales del Producto Interno Bruto (PIB) y anticipa el comportamiento de sectores como la agricultura, la industria y los servicios. El último balance del ISE mostró un crecimiento de 1,81 % en 2024, una leve mejora frente al 1,08 % registrado en 2023, pero todavía lejos del 6,42 % alcanzado en 2022.

En diciembre pasado, la economía se expandió 2,95 % frente al mismo mes de 2023. Las actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca y minería) crecieron 1,96 %, mientras que la industria y la construcción avanzan de forma modesta, sin mostrar aún una recuperación sólida.

Premio Nobel de Química visita universidades de Colombia

Morten P. Meldal, ganador del Premio Nobel de Química en 2022, llega a Colombia en el marco del programa Nobel Prize Inspiration Initiative (NPII), impulsado por la empresa biofarmacéutica AstraZeneca, en alianza con la Embajada de Suecia.

Reconocido por su contribución al desarrollo de la Química Click, una técnica innovadora en la manera de ensamblar moléculas, el Dr. Meldal se presentará en varias de las universidades del país para dar a conocer su trabajo y trayectoria.

Este martes iniciará su recorrido en la Pontificia Universidad Javeriana, donde los estudiantes, investigadores y docentes podrán interactuar de cerca con el Premio Nobel. De acuerdo con Marcela Fernández, Country President del Clúster Andino de AstraZeneca, la visita del científico “representa una oportunidad invaluable para inspirar a la próxima generación de científicos en Colombia”.

Universal pide desestimar una demanda de Drake por promocionar a Kendrick Lamar

El sello discográfico Universal Music Group (UMG) ha pedido este desestimar la demanda en su contra por difamación interpuesta por el rapero canadiense Drake, por promocionar el tema “Not Like Us”, de Kendrick Lamar, en el que el artista estadounidense tacha a Drake de pedófilo.“La demanda carece totalmente de fundamento y debe ser desestimada con perjuicio”, indicó la discográfica en una moción de desestimación de 32 páginas presentada ante una corte de Nueva York. El sello argumenta que”Not Like Us", el tema en disputa y por el que Drake demandó a Universal el pasado enero, “fue un éxito comercial y artístico masivo” y que transmite “una opinión irrebatible y una hipérbole retórica”.

Las canciones de diss (abreviaduría de la palabra inglesa ‘disrespectful’; menosprecio en español) “son una forma de arte popular y célebre centrada en insultos escandalosos y serían severamente censuradas si se permitiera la demanda de Drake”, precisó el documento.