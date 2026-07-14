El Despertador: Finalista mundial, inflación en EE.UU., empleo en el metro, eutanasia y más

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🔴 Política: De la Espriella liderará tercer empalme regional en Santander

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, viajará este martes a Santander para liderar su tercer empalme desde ese departamento. La logística del encuentro seguirá la línea que se ha adoptado en los primeros encuentros. Inicialmente De la Espriella tendrá una cita privada con el gobernador, Juvenal Díaz; luego pasará a una sala en la que los dos mandatarios atenderán las solicitudes de los 86 alcaldes municipales. El encuentro se desarrollará en la gobernación de Santander en la calle García -Rovira, Bucaramanga. Allí el presidente electo estará acompañado de una comitiva de sus ministros designados. Inicialmente Rodrigo Lara Restrepo (Interior) y el general (r) Jorge Eduardo Mora (Defensa) están confirmados para este tercer empalme. Según dijo el gobernador Díaz Mateus a El Espectador, esta visita de De la Espriella como mandatario electo representa “un mensaje que nos llena de optimismo en el departamento de Santander. En estos dos años y medio para nosotros fue muy difícil la interlocución con el gobierno nacional”. Al término del evento el presidente electo entregará una declaración en la que abordará los puntos que se tuvieron en cuenta durante esta cita.

Continúa gira de delegación de gobierno entrante por EE. UU.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los ministros designados Mauricio Gómez Amín (Comercio) y Miguel Gómez Martínez (Hacienda) continuarán con su robusta gira entre Washington y Nueva York con la que buscan emprender los primeros acercamientos del gobierno electo de Colombia y organismos multilaterales en Estados Unidos, pero en especial con la administración de Donald Trump. Tras su cita con el Grupo Banco Mundial del lunes, la delegación presidencial está agendada para participar del foro en el Atlantic Council. El tema central de la conversación, que tiene lugar este martes, es sobre la transición de mando en Colombia y cómo se fortalecerán las relaciones entre los dos países. Se espera, además, que el día miércoles haya una nutrida agenda en el Congreso de los Estados Unidos participando del evento “Un nuevo comienzo para Colombia” organizado por la representante María Elvira Salazar. Se estima que habrá diálogos con más de 30 congresistas, así como también reuniones con funcionarios del alto gobierno estadounidense.

🔴 Negocios: Inflación de junio en EE. UU.: la prueba de fuego

Hoy se conocerá el nuevo dato de inflación de Estados Unidos, en un contexto marcado por la guerra en Irán y el encarecimiento de la energía. En mayo, el IPC subió 4,2 % interanual, su mayor nivel en tres años, con la gasolina disparada y los salarios reales en caída. El PCE, indicador preferido de la Reserva Federal, también tocó máximos, lo que mantiene la presión sobre la política monetaria. Si la energía en junio siguió empujando los precios, la Fed podría verse forzada a subir tasas antes de fin de año; si se modera, abriría espacio para aliviar tensiones en hogares y mercados.

🔴 Judicial: Catalina Giraldo accedió a eutanasia tras negación de su EPS a asistencia médica al suicidio

Catalina Giraldo accedió a la eutanasia tras varios bloqueos institucionales que le impidieron recibir la Asistencia Médica al Suicidio luego de varios diagnósticos psiquiátricos. El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab) lo anunció a través de redes sociales. “Es doloroso ver cómo la inacción del Estado obligó a Catalina a recurrir a la eutanasia, cuando su verdadero deseo era la Asistencia Médica al Suicidio para ser ella misma quien administrara el medicamento. Un acto de cuidado y total autonomía que le fue negado”. Catalina Giraldo Silva emprendió una cruzada jurídica para reclamar su derecho a morir dignamente a través del suicidio médicamente asistido. “Su lucha sigue viva ante la Corte Constitucional para que nadie más sea condenado a un suicidio traumático en soledad”, señaló DescLab. Antes de morir, Catalina, psicóloga de 31 años, le exigió a la Corte Constitucional eliminar las barreras y ordenar la reglamentación. Durante más de diez meses, Catalina interpuso recursos ante el sistema de salud para acceder a la Asistencia Médica al Suicidio.

🔴 Bogotá: El metro ofrece 500 vacantes

Este martes, en el Centro de Talento Creativo. la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Agencia de Empleo de Bogotá, realizará una feria de empleo, con más de 500 puestos de trabajo disponibles para la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Las vacantes están dirigidas a personal operativo, técnico y tecnológico. La jornada se desarrollará este martes 14 de julio, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., en las instalaciones del Centro de Talento Creativo, ubicado en la carrera 16 No. 9-68. Durante el evento, las empresas contratistas adelantarán las fases iniciales de los procesos de selección. Recuerde, que es gratuita. Si dese conocer todos los requisitos para participar, lea la nota completa aquí.

🔴 Vivir: Supersalud ordenó a Nueva EPS, Sanitas, Salud Total y SURA agilizar las citas médicas

La Superintendencia de Salud, por medio de un comunicado, informó que le exigía a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA poner en marcha un plan de choque que les permita a estas entidades agilizar la asignación de citas médicas y disminuir el represamiento de solicitudes. Esta decisión la tomó la entidad después de evidenciar el incremento en las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) que recibieron relacionadas con este servicio durante julio. De acuerdo con los datos recopilados por la Supersalud, con corte al 10 de julio de este año, Nueva EPS registró 8.328 reclamaciones, representando el 14,62 % del total. Después están Salud Total, con 8.062 (14,15 %); Sanitas, con 7.576 (13,30 %), y EPS SURA, con 7.546 (13,25 %).

🔴 Mundo: EE. UU. reiniciará el bloqueo naval a Irán

El bloqueo naval estadounidense a los barcos que provengan o se dirijan a Irán se reiniciará este martes por órdenes de Donald Trump, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), que prometió apoyo a los buques que cumplan con las normas de Washington. “Por instrucción del comandante en jefe (Trump), las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (Centcom) reanudarán el bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 14 de julio a las 5 p. m.(hora de Colombia)”, indicó el organismo, con sede en Florida, en un comunicado. El Ejército remarcó que las fuerzas del Centcom “harán cumplir el bloqueo contra los barcos que transiten hacia o desde los puertos y zonas costeras de Irán”, aunque prometió que seguirá “apoyando el flujo del tráfico a través de las aguas regionales para todos los buques que no violen el bloqueo”.

🔴 Relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea

La UE y el Reino Unido firmarán este martes el acuerdo sobre Gibraltar, lo que supone el último paso oficial antes de la entrada en vigor del pacto que regulará el nuevo estatus del enclave británico tras el Brexit y que incluye el desmantelamiento de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español.

Francia conmemora el ataque de Niza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, preside en Niza la ceremonia oficial del décimo aniversario del atentado del 14 de julio de 2016, en el que un camión arrolló a la multitud congregada en el Paseo de los Ingleses durante la Fiesta Nacional francesa, causando 86 muertos y más de 450 heridos.

🔴 Deportes: Arrancan las semifinales del Mundial 2026

Las selecciones de Francia y España se enfrentan este martes en una de las semifinales del Mundial 2026, un duelo que promete un desenlace cerrado entre dos potentes candidatos al título. El choque se disputará en Dallas y el pitazo inicial está programado para las 2:00 p.m. Será el mejor ataque del torneo, con figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, ante una de las defensas más sólidas, pues La Roja, con Unai Simón bajo los tres palos, apenas ha recibido un gol en lo que va de esta Copa del Mundo. El ganador jugará la final contra el vencedor del Argentina-Inglaterra, previsto para este miércoles.