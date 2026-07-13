Feria de empleo en Bogotá: más de 500 vacantes para obras del Metro

La feria de empleo tiene 500 vacantes para trabajar en las obras del metro de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la Agencia de Empleo de Bogotá, convocó a una feria laboral con más de 500 puestos de trabajo disponibles para la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Las vacantes están dirigidas a personal operativo, técnico y tecnológico.

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La jornada se desarrollará este martes 14 de julio, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., en las instalaciones del Centro de Talento Creativo, ubicado en la carrera 16 No. 9-68. Durante el evento, las empresas contratistas adelantarán las fases iniciales de los procesos de selección.

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Los requisitos mínimos varían según el nivel del cargo: se solicita un mínimo de seis meses de experiencia para los ayudantes de construcción, mientras que las posiciones técnicas y especializadas requieren al menos un año de experiencia comprobable en el área.

Datos clave para el aspirante (Guía de servicio)

Fecha: Martes 14 de julio de 2026.

Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Dirección: Centro de Talento Creativo (Carrera 16 No. 9-68, Bogotá).

Requisitos de ingreso: Asistir con la hoja de vida actualizada y el documento de identidad original en físico.

Costo: La participación en la jornada y los servicios asociados son gratuitos.

Perfiles requeridos

La convocatoria busca incorporar personal para los siguientes roles: Técnicos electricistas. Oficiales hidráulicos. Técnicos HVAC (climatización). Técnicos de redes contra incendio. Técnicos en control e instrumentación. Instaladores de drywall. Oficiales de enchape. Pintores de obra. Ayudantes de construcción.

Además de la postulación directa, los asistentes contarán de forma gratuita con servicios complementarios de orientación ocupacional, talleres para optimizar la hoja de vida y preparación para entrevistas de trabajo, coordinados por la Agencia de Empleo con el fin de mejorar las opciones de contratación.

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